Η BBH επιλέχθηκε ως η δημιουργική εταιρεία για την παγκόσμια καμπάνια της Hitachi «Inspire the next», έπειτα από σχετικό spec. Η νέα καμπάνια, που θα λανσαριστεί αργότερα φέτος, σηματοδοτεί μια κρίσιμη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η 110 ετών εταιρεία επικοινωνεί την αξία της.

Ο Masayuki Takeuchi, εκτελεστικός γενικός διευθυντής παγκόσμιου εταιρικού brand και επικοινωνίας, δήλωσε: «Η ανάπτυξη του brand παράλληλα με την επιχειρηματική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας, γι’ αυτό αναζητούσαμε έναν συνεργάτη που θα μπορούσε να μας υποστηρίξει τόσο σε στρατηγικό επίπεδο όσο και στη δημιουργικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο».