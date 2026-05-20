Λογαριασμός αξίας 52 εκατ. δολαρίων

Η Honda Motor Europe διόρισε την EssenceMediacom, μέλος της WPP Media, ως κύρια media agency της για την Ευρώπη, έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης που διαχειρίστηκε η MediaSense.

Η συνεργασία καλύπτει τους τομείς αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, θαλάσσιων προϊόντων, προϊόντων ενέργειας και εταιρικής επικοινωνίας της Honda σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και πανευρωπαϊκές δραστηριότητες. Η EssenceMediacom θα ηγηθεί των ολοκληρωμένων media operations. Μια εξειδικευμένη ομάδα της EssenceMediacom θα αναλάβει τη στρατηγική media, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών σε όλη την Ευρώπη. Η εταιρεία θα αξιοποιήσει το WPP Open για να υποστηρίξει τον σχεδιασμό κοινού, την ενεργοποίηση media και το reporting των καμπανιών της Honda. Η WPP δήλωσε ότι αυτό το μοντέλο θα βοηθήσει τη Honda να βελτιώσει τη χρήση δεδομένων κοινού και τη μέτρηση αποτελεσματικότητας, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών και των τοπικών ομάδων αγοράς. Η Honda εστιάζει σε ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας.

Η Olivia Dunn, Head of Automotive Communications της Honda Motor Europe, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που επιλέγουμε τη WPP ως συνεργάτη που θα υποστηρίξει τη Honda στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, βοηθώντας μας να φέρουμε το brand και τα εξαιρετικά προϊόντα μας στους πελάτες σε όλη την Ευρώπη με τον πιο ουσιαστικό και ελκυστικό τρόπο».

Η Caroline Foster Kenny, Global Client President της EssenceMediacom, ανέφερε: «Η Honda είναι ένα από τα πιο εμβληματικά brands παγκοσμίως, με αξιοσημείωτη κληρονομιά καινοτομίας και ένα μοναδικά ευρύ portfolio στην Ευρώπη. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την ομάδα της Honda Motor Europe σε μια τόσο σημαντική στιγμή της εξέλιξης του marketing της και ανυπομονούμε να τη βοηθήσουμε να αξιοποιήσει τη δύναμη των ολοκληρωμένων media για να επιτύχει ανάπτυξη σε όλη την περιοχή».