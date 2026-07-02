Σε παραγωγή της Ribeye Productions

Η Endless EC παρουσιάζει τη νέα 360° καμπάνια του #goodmood, επιλέγοντας μια επικοινωνιακή προσέγγιση που βασίζεται στην απλότητα και την ουσία.

Στον κόσμο των προϊόντων οικιακής φροντίδας, οι υπερβολικές υποσχέσεις έχουν αρχίσει να θυμίζουν περισσότερο... παραμύθια παρά διαφημίσεις. Θαλασσινές αύρες, μελτέμια και καλοκαιρινές μυρωδιές, χιόνια από μακρινά βουνά, πουπουλένια σύννεφα και σχεδόν μαγικές εμπειρίες υπόσχονται καθημερινά να μεταμορφώσουν την πιο απλή δουλειά του σπιτιού σε κάτι... υπερφυσικό.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν θέλει υπερβολές. #goodmood θέλει.», η νέα καμπάνια αναδεικνύει την αξία των προϊόντων που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες της καθημερινότητας. Γιατί η πραγματικά καλή διάθεση “γεννιέται” από προϊόντα που κάνουν σωστά και αθόρυβα αυτό για το οποίο προορίζονται.

Η επικοινωνία κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουλίου με το τηλεοπτικό σποτ για το Μαλακτικό #goodmood Dream+, ενώ θα ακολουθήσει σποτ για το Χαρτί Υγείας #goodmood 3 φύλλων. Το δημιουργικό concept αναπτύσσεται σε όλα τα βασικά κανάλια επικοινωνίας, με παρουσία σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και digital Μέσα, ενισχύοντας τη συνολική ταυτότητα του brand.

Η καμπάνια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Humble, σε συνεργασία με τη Ribeye Productions. Τη σκηνοθεσία των ταινιών υπογράφει ο Daniel Bolda.