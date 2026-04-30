Η Humble, σε συνεργασία με το media agency Oyster Hellas, αναδείχθηκαν νικήτριες στο Pitch της Endless EC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του στρατηγικού συνεργάτη για τη συνολική επικοινωνία του brand.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης 360° καμπάνιας με έμφαση στο sub-brand #goodmood, με μια φρέσκια και συνεκτική επικοινωνιακή ταυτότητα που ξεχωρίζει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και κορεσμένη κατηγορία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Humble ηγείται της ανάπτυξης της επικοινωνιακής στρατηγικής και της δημιουργικής κατεύθυνσης, ενώ η Oyster Hellas αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του media strategy, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των καναλιών επικοινωνίας.

Η καμπάνια θα αναπτυχθεί σε ένα πλήρως ολοκληρωμένο οικοσύστημα καναλιών, που περιλαμβάνει τηλεόραση, digital και social media, καθώς και PR ενέργειες και BTL επικοινωνία, με στόχο τη δημιουργία ισχυρής παρουσίας και αναγνωρισιμότητας για το brand.