Στο πλαίσιο του FIFA World Cup 2026

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη δημιουργία της νέας παγκόσμιας καμπάνιας «School of Football», με πρωταγωνιστή το ρομπότ Atlas® της Boston Dynamics.

Δημιουργημένη στο πλαίσιο της πλατφόρμας «Next Starts Now» της Hyundai Motor για το FIFA World Cup 2026™, η καμπάνια χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως μια παγκόσμια γλώσσα για να εξερευνήσει το μέλλον της ανθρωποκεντρικής ρομποτικής μέσα από την έκφραση, το συναίσθημα και τον αθλητισμό.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές παρουσιάσεις προϊόντων, η καμπάνια υιοθετεί μια αφηγηματική προσέγγιση, ακολουθώντας το ρομπότ Atlas® καθώς παρατηρεί το ανθρώπινο πάθος και τη δημιουργικότητα του ποδοσφαίρου και αρχίζει να μαθαίνει το άθλημα. Μέσα από αυτό το ταξίδι, η Hyundai Motor αναδεικνύει πώς η ρομποτική μπορεί να εξελιχθεί πέρα από τη λειτουργικότητα, αντανακλώντας την ανθρώπινη περιέργεια, προσαρμοστικότητα και έκφραση.

«Μέσα από την καμπάνια ‘School of Football’, η Hyundai Motor χρησιμοποιεί την παγκόσμια γλώσσα του ποδοσφαίρου για να παρουσιάσει το επόμενο κεφάλαιο της ρομποτικής με τρόπο ελκυστικό, διαισθητικό και ανθρωποκεντρικό. Καθώς ο ενθουσιασμός αυξάνεται όσο πλησιάζει η έναρξη του FIFA World Cup 2026™, το ταξίδι του Atlas® αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι η καινοτομία ξεκινά από τους ανθρώπους — το πάθος, τη δημιουργικότητα και την έκφρασή τους — και ότι η ρομποτική μπορεί να διευρύνει τις δυνατότητες του μέλλοντος» δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Vice President και Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company

Πώς συνδυάζει η καμπάνια «School of Football» τη ρομποτική με το ποδόσφαιρο;

Η καμπάνια αναπτύσσεται στα social media ως μια σειρά πέντε επεισοδίων που ακολουθούν την εκπαιδευτική πορεία του Atlas® — από την ανακάλυψη έως την προχωρημένη εκτέλεση:

Ο Atlas® ξεκινά παρατηρώντας τα συναισθήματα και την ενέργεια των φιλάθλων, γεγονός που του προκαλεί περιέργεια για το ποδόσφαιρο

ξεκινά παρατηρώντας τα συναισθήματα και την ενέργεια των φιλάθλων, γεγονός που του προκαλεί περιέργεια για το ποδόσφαιρο Προχωρά σε βασική εκπαίδευση, όπως κινήσεις ποδιών, πάσες και σουτ

Η σειρά αποτυπώνει τη σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων, μιμούμενη τη διαδικασία μάθησης των ανθρώπων

Η αφήγηση κορυφώνεται με την εκτέλεση της «Ghost Rabona», μιας εξαιρετικά τεχνικής κίνησης

Τα επεισόδια παράλληλα αναδεικνύουν βασικές αρχές όπως η συνεχής μάθηση, η επανάληψη και η βελτιστοποίηση — έννοιες που ισχύουν τόσο στην προπόνηση ποδοσφαίρου όσο και στην ανάπτυξη της ρομποτικής.

Τι καθιστά την καμπάνια τεχνικά σημαντική;

Η ταινία της καμπάνιας παρουσιάζει τις δυνατότητες του ηλεκτροκίνητου ρομπότ νέας γενιάς Atlas® μέσω πραγματικής εκτέλεσης κινήσεων, επιδεικνύοντας την έννοια της Physical AI μέσα από ενσωματωμένη κίνηση σε δυναμικά, αθλητικά περιβάλλοντα. Όλες οι κινήσεις εκτελέστηκαν από το ίδιο το ρομπότ, χωρίς χρήση CGI (ψηφιακών εφέ), ενισχύοντας την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία της μηχανικής.

Ιδιαίτερα, η προηγμένη τεχνική «Ghost Rabona» — ένα σουτ με σταυρωμένα πόδια που απαιτεί ακρίβεια, ισορροπία και παραπλανητική κίνηση — αποτελεί υψηλού επιπέδου τεχνική που ξεπερνά τη διενέργεια μιας απλής κίνησης.

Για την επίτευξή της:

Ο Atlas® αναλύει πραγματικά δεδομένα ανθρώπινης κίνησης σε ποδόσφαιρο σε πολύ λεπτομερές επίπεδο

αναλύει πραγματικά δεδομένα ανθρώπινης κίνησης σε ποδόσφαιρο σε πολύ λεπτομερές επίπεδο Τα δεδομένα μεταφέρονται σε περιβάλλον προσομοίωσης βασισμένο στη φυσική

Το ρομπότ εκπαιδεύεται μέσω Reinforcement Learning, επαναλαμβάνοντας αμέτρητους κύκλους δοκιμών και σφάλματος για βελτιστοποίηση

Η εκτέλεση απαιτεί:

Δυναμικό έλεγχο ισορροπίας σε ασταθείς, ασύμμετρες στάσεις

Συντονισμό ολόκληρου του σώματος

Προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο σε αλλαγές βάρους και ορμής

Ακριβή κινητικό έλεγχο υπό φυσικούς περιορισμούς

Η Hyundai Motor θα κυκλοφορήσει επιπλέον υλικό “behind the scenes”, παρουσιάζοντας τη συνεργασία με τη Boston Dynamics και τη διαδικασία εκπαίδευσης του Atlas.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η καμπάνια;

Το «School of Football» αντικατοπτρίζει το όραμα της Hyundai Motor «Progress for Humanity», δείχνοντας πώς οι προηγμένες τεχνολογίες μπορούν να γίνουν:

Πιο προσιτές μέσω της αφήγησης

Πιο ελκυστικές μέσω του αθλητισμού

Πιο ανθρωποκεντρικές μέσω του συναισθήματος και της δημιουργικότητας

Ακολουθώντας το ταξίδι του Atlas®, η καμπάνια αναδεικνύει ότι η καινοτομία ξεκινά από την ανθρώπινη έμπνευση και ότι η ρομποτική μπορεί να διευρύνει τα όρια του δυνατού. Παράλληλα, προβάλλει τα συνδυασμένα πλεονεκτήματα της Hyundai Motor Group και της Boston Dynamics — την ηγετική θέση της δεύτερης στη ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και τη δέσμευση της Hyundai στην εξέλιξη της κινητικότητας με AI.

Μελλοντική προοπτική

Η Hyundai Motor Group θεωρεί τα ανθρωποειδή ρομπότ βασικό πεδίο ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά Physical AI. Σχεδιάζει να εκπαιδεύσει το ρομπότ Atlas στο Robot Metaplant Application Center (RMAC) στη Georgia των ΗΠΑ, με στόχο τη χρήση του σε βιομηχανικά περιβάλλοντα για την ενίσχυση της συνεργασίας ανθρώπων και ρομπότ.