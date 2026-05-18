Η νέα καμπάνια αποτελείται από εννιά βίντεο που περιστρέφονται γύρω από ένα κεντρικό ερώτημα: τι αναπάντεχο μπορεί να συμβεί όταν η μόδα μας συνεπαίρνει;

Μετά το πρόσφατο fashion show που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Βαρσοβία για την παρουσίαση της νέας συλλογής της σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, η Answear προχωρά στο επόμενο κεφάλαιό της. Μέσα από αυτό, παρουσιάζει μία σειρά ξεχωριστών διαφημιστικών σποτ στα οποία τα ρούχα και τα αξεσουάρ δεν πλαισιώνουν απλώς τους χαρακτήρες που τα φορούν, αλλά αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η νέα καμπάνια αποτελείται από εννιά βίντεο που περιστρέφονται γύρω από ένα κεντρικό ερώτημα: τι αναπάντεχο μπορεί να συμβεί όταν η μόδα μας συνεπαίρνει;

«Κάθε βίντεο εξερευνά μια διαφορετική κατηγορία, τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και σε επίπεδο περιστάσεων: ρούχα και αξεσουάρ για καλοκαιρινές εξορμήσεις, αθλητικές ή outdoor δραστηριότητες, για την καθημερινότητα αλλά και τις βραδινές εξόδους . Αυτό που τα συνδέει είναι η παρουσία ρυθμού με ακρίβεια χορογραφίας που ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά», αναφέρει η Marta Sawicka, Marketing Director της Answear.

Από αισθητικής άποψης, η καμπάνια ισορροπεί μεταξύ υπερβολής και κινηματογραφικού ρεαλισμού. Η εναλλαγή των φορεμάτων δημιουργεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό που κλέβει την παράσταση, οι τσάντες πρωταγωνιστούν σε κάθε σκηνή με σουρεαλιστικό τρόπο, οι πρωταγωνιστές απογειώνονται κυριολεκτικά φορώντας καλοκαιρινά outfits, ενώ ένα ζευγάρι χορεύει με ενθουσιασμό στο σαλόνι του σπιτιού του με το look τους να μεταμορφώνεται από casual σε βραδινό. Παρά το γεγονός ότι τα βίντεο διαφέρουν ως προς το ύφος τους, μοιράζονται τον ίδιο παλμό, δυναμικό και αναπάντεχο.

Τη σκηνοθεσία της καμπάνιας ανέλαβε ο Δανός σκηνοθέτης Viktor Sloth, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται έργα για τους οίκους Prada, Balmain και Gucci. Στο έργο του, η ευαισθησία του καλλιτεχνικού κινηματογράφου συναντά την αστική ενέργεια ενώ η σουρεαλιστική φαντασία εδραιώνεται σε εξαιρετικά ρεαλιστικά σκηνικά.

Η συλλογή για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 είναι διαθέσιμη στο answear.gr και στην εφαρμογή της Answear για κινητά. Η καμπάνια θα προβληθεί μέσα από ψηφιακά κανάλια στις 12 αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Answear.