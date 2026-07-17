Ανάθεση μετά από spec

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Την attp επέλεξε η JOLTIE, ύστερα από διαδικασία spec, ως επικοινωνιακό της σύμβουλο και συνεπιβάτη στην δυναμική πορεία της προς την ανάπτυξη του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

H JOLTIE, μέλος του Εunice Energy Group, αποτελεί κορυφαίο κατασκευαστή υποδομών σε χώρους δημόσιας και ιδιωτικής πρόσβασης, παρέχοντας υπηρεσίες γρήγορης και αξιόπιστης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, η attp θα υποστηρίξει τη JOLTIE σε επίπεδο Στρατηγικής Επικοινωνίας και ανάπτυξης ενεργειών για όλο το Consumer Journey.

H πρώτη φάση της επικοινωνίας ξεκινάει με στοχευμένες digital & social media ενέργειες.