Με νέα συσκευασία που μετατρέπει το χειροποίητο παγωτό σε εμπειρία brand, τέχνης και ελληνικού καλοκαιριού

Η AWGMeta υπογράφει τη νέα δημιουργική πρόταση για τα χειροποίητα παγωτά NANOU Donuts House, εισάγοντας μια εικαστική προσέγγιση που ενώνει το ιστορικό brand με τη ζωγραφική αφήγηση, την ελληνική απόλαυση και τη σύγχρονη εμπορική αισθητική.

Η νέα συσκευασία βασίζεται σε ζωγραφικούς πίνακες και εικονογραφικά μοτίβα, τα οποία μεταφέρονται πάνω στο προϊόν ως ένας ζωντανός, πολύχρωμος κόσμος: ψάρια, λουλούδια, θαλασσινά στοιχεία, χταπόδι, οργανικές γραμμές και εικόνες που παραπέμπουν σε ελληνικό καλοκαίρι, παιδική μνήμη, χειροποίητη φροντίδα και αυθεντική γλυκιά απόλαυση.

Η δημιουργική κατεύθυνση της AWGMeta δεν αντιμετωπίζει τη συσκευασία ως απλό περιτύλιγμα, αλλά ως εμπορικό μέσο υψηλής αναγνωρισιμότητας. Στόχος είναι να διατηρηθεί ο πυρήνας του brand NANOU —το ιστορικό λογότυπο, η οικογενειακή μνήμη και η αίσθηση ελληνικής απόλαυσης— και να μεταφραστεί σε μια πιο σύγχρονη, χαρούμενη και εμπορικά ισχυρή εικόνα για ψυγείο, βιτρίνα, take away και social media.

Στο κέντρο της πρότασης βρίσκεται η λογική Brand First. Το ιστορικό έμβλημα NANOU παραμένει ο απόλυτος οπτικός άξονας και λειτουργεί ως σφραγίδα προέλευσης. Η νέα εικαστική γλώσσα δεν ανταγωνίζεται το λογότυπο· το πλαισιώνει, το ενισχύει και το κάνει πιο ορατό στο σημείο πώλησης.

Η συσκευασία αναδεικνύει τον χειροποίητο χαρακτήρα του παγωτού μέσα από μια ζωγραφική, πολυχρωματική εικονογράφηση που δημιουργεί αίσθηση γλυκού εργαστηρίου, αυθεντικότητας και φροντίδας. Η εικαστική πυκνότητα του μοτίβου λειτουργεί ως οπτικός μαγνήτης στο ψυγείο, δίνοντας στο προϊόν ισχυρότερη παρουσία και μεγαλύτερη πιθανότητα ανάκλησης από τον καταναλωτή.

Η νέα πρόταση στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: ρετρό εμπορική πινακίδα, χειροποίητη μεσογειακή εικονογράφηση και καθαρή ιεράρχηση πληροφοριών. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει στο προϊόν να παραμένει φιλικό και παιγνιώδες, αλλά ταυτόχρονα αρκετά προσεγμένο ώστε να σταθεί ως οργανωμένο branded παγωτό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σωστή εμπορική ανάγνωση της συσκευασίας. Η πληροφορία οργανώνεται σε τρία επίπεδα: πρώτα το brand NANOU Donuts House, στη συνέχεια το μήνυμα Χειροποίητο παγωτό και έπειτα τα στοιχεία γεύσης, βάρους και τεχνικών ενδείξεων. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευασία λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά στο πραγματικό περιβάλλον αγοράς, όπου ο καταναλωτής αποφασίζει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η χρωματική ταυτότητα συνδυάζει σκούρο καφέ, χρυσό, κρεμ και λευκό, ώστε να διατηρείται η premium, γλυκιά και οικεία αίσθηση του brand, ενώ τα έντονα ζωγραφικά χρώματα προσθέτουν χαρά, ενέργεια και φωτογένεια. Η πρόταση προβλέπει επίσης τεχνικές εφαρμογές για εκτύπωση, υλικά κατάλληλα για ψύξη, BOPP αυτοκόλλητο, ασφαλείς ζώνες, bleed, φυσικό δείγμα και δοκιμή σε πραγματικό ψυγείο πριν από τη μαζική παραγωγή.

Σε επίπεδο marketing, η νέα συσκευασία δημιουργεί σαφή διαφοροποίηση στο ψυγείο, ενισχύει την αξία του προϊόντος στα social media, δίνει αίσθηση δώρου και ενδυναμώνει τη σχέση του brand με την παράδοση. Το “Since 1979” και η ρετρό πινακίδα λειτουργούν ως σημεία αξιοπιστίας, κάνοντας το brand να φαίνεται γνώριμο, σταθερό και οικογενειακό.

Η μεγαλύτερη αξία της πρότασης είναι ότι δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο αυτοκόλλητο. Η AWGMeta σχεδίασε ένα οπτικό σύστημα που μπορεί να επεκταθεί σε διαφορετικές γεύσεις, seasonal σειρές, limited editions, family packs, retail boxes, delivery bags, social media υλικά, menus και website banners. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα συσκευασία δεν λειτουργεί απλώς ως “νέο look”, αλλά ως brand property.

Όπως σημειώνεται και στο συμπέρασμα της πρότασης, η νέα εμφάνιση δίνει στα παγωτά NANOU τρία κρίσιμα πλεονεκτήματα: αναγνωρισιμότητα, συναισθηματική σύνδεση και εμπορική διαφοροποίηση. Κρατά την ιστορία του brand, την κάνει πιο ζωντανή και τη μετατρέπει σε ένα οπτικό asset που μπορεί να λειτουργήσει σε κατάστημα, ψυγείο, delivery και digital περιβάλλον.

Η νέα συσκευασία των χειροποίητων παγωτών NANOU, με τη δημιουργική επιμέλεια της AWGMeta, αποτελεί μια πρόταση όπου το προϊόν παύει να είναι απλώς παγωτό. Γίνεται εικόνα, ανάμνηση, καλοκαίρι, τέχνη και εμπορική ταυτότητα.