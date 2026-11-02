«Όλοι αγαπάνε να κερδίζουν με IRIS!»

Τι κοινό μπορεί να έχει ο έρωτας με τις πληρωμές IRIS; Τον συγχρονισμό, την αμεσότητα και, φυσικά, τα αμοιβαία οφέλη.

Με αυτό το insight ως αφετηρία, η Brave&Admine υπογράφει τη νέα καμπάνια IRIS Payments της ΔΙΑΣ, με κεντρική ιδέα «Όλοι αγαπάνε να κερδίζουν με IRIS!». Μέσα από μια ανατρεπτική, χιουμοριστική προσέγγιση, μια καθημερινή συναλλαγή μετατρέπεται σε μια στιγμή κεραυνοβόλου έρωτα, αναδεικνύοντας με παιχνιδιάρικο τρόπο τη θετική εμπειρία της πληρωμής με IRIS και για τον καταναλωτή και για τον έμπορο.

Γιατί όταν κάτι κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και μας δίνει την ευκαιρία να κερδίσουμε, είναι φυσικό να το αγαπάμε λίγο παραπάνω.

Και υπάρχει λόγος! Με κάθε πληρωμή μέσω IRIS στο POS, οι καταναλωτές συμμετέχουν στην κλήρωση για να κερδίσουν μία από τις 7 δωροεπιταγές supermarket αξίας 1.300 ευρώ, κάθε μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, επτά τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη ΔΙΑΣ, σε μια κοινή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της χρήσης του IRIS Payments στα φυσικά καταστήματα.

Με το χιούμορ και την αιχμηρή δημιουργική ματιά του καταξιωμένου σκηνοθέτη Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, η νέα καμπάνια συνδέει την καθημερινή ευκολία με την προοπτική του κέρδους, μεταφέροντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: με το IRIS Payments, η πληρωμή μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από μία απλή συναλλαγή. Την παραγωγή ανέλαβε η Beez Productions.

Κάρτα, μετρητά ή IRIS;