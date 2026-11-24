Τζιν, μουσική και στυλιστική προσέγγιση

Η BSB ξεχώρισε στο MADWALK 2026 by Three Cents με ένα ανατρεπτικό fashion performance , φέρνοντας κοντά τη μόδα, τη μουσική και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Ο Kidd , ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας γενιάς της ραπ σκηνής, και η Evangelia , η ξεχωριστή pop artist με τη διεθνή μουσική ταυτότητα, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό act με την υπογραφή της BSB, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή το denim , η BSB παρουσίασε ένα εντυπωσιακό catwalk, με statement silhouettes, ανατρεπτικούς συνδυασμούς και έντονες αναφορές στη street κουλτούρα, μέσα από τη χαρακτηριστική θηλυκή αισθητική του brand.

Τους δύο καλλιτέχνες πλαισίωσαν επί σκηνής δημοφιλείς influencers και content creators από το TikTok και τα social media, δίνοντας στο show την ενέργεια και τον αυθορμητισμό της νέας γενιάς.

Η Evangelia εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό BSB total look, ενώ το brand είχε εξίσου δυναμική παρουσία και στο red carpet της βραδιάς, ντύνοντας αγαπημένες προσωπικότητες της τηλεόρασης, της μόδας και των social media.

Ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά, η Mary Vitinaros, η Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν, η Κατερίνα Καλογρίδη, η Χριστιάνα Ανδριοπούλου (S h oprano), η Μαλβίνα Παυλοπούλου, η Μάγια Λεμονά, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, η Άντρεα Χριστοδούλουδα, ηιούση η Δήμητρα Μπεσίρη και η Μαρίλια Μητρούση. Από το κόκκινο χαλί μέχρι το catwalk, η BSB ανέδειξε τη δυναμική και τη σύγχρονη μόδα ταυτότητά της, μέσα από μια βραδιά γεμάτη μουσική, δημιουργικότητα, ανατροπές και fashion attitude . Γιατί … Κάποιοι κανόνες προορίζονται να παραβιαστούν!