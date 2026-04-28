Με τίτλο «Coca-Cola. Τόσο δική μας»

Η Coca-Cola στην Ελλάδα λανσάρει νέα τηλεοπτική καμπάνια με τίτλο «Coca-Cola. Τόσο δική μας», η οποία έρχεται να αναδείξει τη βαθιά, διαχρονική σύνδεση της μάρκας με την ελληνική καθημερινότητα και να υπενθυμίσει πως το στοιχείο που τελικά κάνει ένα παγκόσμιο brand αληθινά δικό μας είναι οι άνθρωποι που το κάνουν μέρος της ζωής τους.

Πίσω από κάθε Coca‑Cola υπάρχουν πρόσωπα και ιστορίες. Είναι η Κατερίνα, Προϊσταμένη Ελέγχου ποιότητας στο Εργοστάσιο Σχηματαρίου, που φροντίζει καθημερινά ώστε να απολαμβάνουμε αυθεντικές γεύσεις με υψηλή ποιότητα. Η Κωνσταντίνα, στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς, που μας καλημερίζει με το χαμόγελο και ξέρει τι θα ζητήσουμε πριν καν το πούμε. O Κώστας, στο περίπτερο της γωνίας, που μας γνωρίζει με το μικρό μας όνομα και ο Αλέξανδρος, ιδιοκτήτης εστιατορίου, που μετατρέπει κάθε γεύμα γύρω από ένα τραπέζι με φίλους στην πιο ζεστή ανάμνηση. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δίνουν ζωή στις πιο αυθεντικές στιγμές που μοιραζόμαστε.

Αυτοί οι άνθρωποι — οι «δικοί μας» άνθρωποι — είναι οι πρωταγωνιστές της νέας καμπάνιας με τίτλο «Coca-Cola – Τόσο δική μας», η οποία θα υποστηριχθεί σταδιακά από τον Μάιο έως τον Ιούλιο, με τηλεοπτικό σποτ, digital και out of home επικοινωνία, φωτίζοντας αυθεντικές στιγμές που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας και φέρνοντας στο προσκήνιο τους ανθρώπους που τις κάνουν ξεχωριστές.

Η ίδια δέσμευση που κάνει την αγαπημένη μας Coca-Cola κομμάτι των καθημερινών στιγμών των ανθρώπων, αντικατοπτρίζεται και στη διαχρονική της συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη μελέτη οικονομικού και κοινωνικού αποτυπώματος της Coca-Cola στην Ελλάδα για την τριετία 2022 - 2024 εδώ.

Με την καμπάνια «Coca-Cola. Τόσο δική μας», η Coca-Cola επιβεβαιώνει κάτι απλό και αληθινό: Δεν είναι απλώς μέρος της ελληνικής καθημερινότητας — είναι συνοδοιπόρος σε κάθε στιγμή που ζούμε μαζί.