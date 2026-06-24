Μετά από πανευρωπαϊκό pitch

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Μετά από πανευρωπαϊκό pitch για την καμπάνια Παγκοσμίου Κυπέλλου της Superbet στη Ρουμανία, η Cream αναδείχθηκε νικήτρια, αναλαμβάνοντας τον συνολικό δημιουργικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του project.

Η καμπάνια υλοποιήθηκε τον Μάιο και βρίσκεται ήδη στον αέρα στη Ρουμανία, την αγορά όπου ξεκίνησε η Superbet.

Η κεντρική ιδέα αξιοποιεί στο γεγονός ότι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται στην Αμερική, μεταφέροντας τους αγώνες, για το ευρωπαϊκό κοινό, στις βραδινές ώρες.

Έτσι, το ποδόσφαιρο συναντά την κουλτούρα της νύχτας και βρίσκει τους θεατές που ζουν το παιχνίδι σε έναν διαφορετικό ρυθμό.

Το βασικό ερώτημα που διατρέχει την καμπάνια είναι απλό: αλλάζει τελικά το ποδόσφαιρο τη νύχτα ή αλλάζουμε εμείς μαζί του;

Η Cream σχεδίασε ολοκληρωμένη 360° καμπάνια, που περιλαμβάνει την κεντρική ταινία, στατικό περιεχόμενο, καθώς και προτάσεις για experience και promotional activations, δημιουργώντας ένα ενιαίο επικοινωνιακό σύμπαν γύρω από τη νυχτερινή ενέργεια του ποδοσφαίρου.