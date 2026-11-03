Με κεντρικό μήνυμα «Φροντίζω – Ενημερώνομαι – Προλαμβάνω», η Hawkins & Brimble ενώνει τις δυνάμεις της με επιστήμονες, συνεργάτες και πολίτες, με στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από την ανδρική υγεία και να υπενθυμίσει ότι η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές.

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Hawkins & Brimble Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο κίνημα Movember, συνεχίζοντας τη Δράση Πρόληψης για τον Καρκίνο του Προστάτη σε συνεργασία με το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.).

Με κεντρικό μήνυμα «Φροντίζω – Ενημερώνομαι – Προλαμβάνω», η Hawkins & Brimble ενώνει τις δυνάμεις της με επιστήμονες, συνεργάτες και πολίτες, με στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από την ανδρική υγεία και να υπενθυμίσει ότι η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές.

Στην καμπάνια συμμετέχει και φέτος η Barberia Atenes, όπου από τις 9 έως τις 14 Νοεμβρίου θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό, ενισχύοντας το έργο του Γραφείου Ασθενών της Ε.Ο.Ε. Η δράση θα κορυφωθεί με το καθιερωμένο event, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, όπου θα προσφέρεται δωρεάν περιποίηση προσώπου (ξύρισμα, trimming ή μουστάκι) για κάθε επισκέπτη, ενώ ουρολόγοι της Ε.Ο.Ε. θα βρίσκοντα εκεί για να παρέχουν σύντομες συμβουλές και ενημέρωση.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες, ωστόσο η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισής του. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος, σε συνεννόηση με τον ουρολόγο, αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής κάθε άνδρα.

Το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, που λειτουργεί από το 2022, έχει ως αποστολή την ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των ασθενών με ουρολογικά νοσήματα, ενώ μέσα από δράσεις σε όλη την Ελλάδα προωθεί την πρόσβαση σε αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση.

Το παγκόσμιο κίνημα Movember έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την ανδρική υγεία διεθνώς, προωθώντας την πρόληψη και χρηματοδοτώντας δράσεις ενημέρωσης, έρευνας και υποστήριξης για ασθένειες που επηρεάζουν εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως.

Η Hawkins & Brimble Ελλάδος παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να υποστηρίζει την ανδρική υγεία, μετατρέποντας το Movember σε μια αφορμή για ουσιαστική ενημέρωση, ανοιχτό διάλογο και υπεύθυνη φροντίδα του εαυτού μας.

Τη Δράση Πρόληψης Καρκίνου του Προστάτη υποστηρίζουν φέτος η Barberia Atenes, το Άρωμα Catering, η Corona Cero, το wine bar heteroclito, η Wigglesteps και η Κοσμοϊατρική.