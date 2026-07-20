Της JTI Hellas

Η Meteorites Creative Space ήταν η νικήτρια του spec της JTI Hellas, για τη social media επικοινωνία της καινοτόμας συσκευής θέρμανσης ράβδων καπνού και νικοτίνης Ploom.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι Meteorites αναλαμβάνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της συνολικής παρουσίας του brand στα social media και παράλληλα τη δημιουργία περιεχομένου και τη διαχείριση των καναλιών του Ploom.

Με έμφαση στη δημιουργικότητα, τη χρήση data-driven insights και την ανάπτυξη ουσιαστικού engagement με το κοινό, η συνεργασία φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω το positioning του Ploom στην ελληνική αγορά, μέσα από ξεχωριστές εμπειρίες στα social media, στοχευμένη στρατηγική και eye-catching περιεχόμενο.