Με τις γνώριμες φωνές των ηθοποιών Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και Κατερίνας Λέχου

Στον «αέρα» βρίσκεται το επαναλανσάρισμα της ραδιοφωνικής καμπάνιας της Elvial, προσφέροντας στους ακροατές μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα.

Με τις γνώριμες φωνές των ηθοποιών Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και Κατερίνας Λέχου, η καμπάνια επικεντρώνεται στη σημασία της επιλογής των κατάλληλων κουφωμάτων αλουμινίου, που μπορεί να κάνει περισσότερα από το να αλλάξει την εικόνα ενός χώρου. Μπορεί να περιορίσει τις απώλειες θερμότητας και να ενισχύσει την άνεση στην καθημερινή ζωή.

Η Μinds είναι υπεύθυνη για την προώθηση της καμπάνιας. Η καμπάνια «τρέχει» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσω ραδιοφωνικών σταθμών υψηλής ακροαματικότητας. Η McCann Athens επιμελήθηκε το δημιουργικό της καμπάνιας.