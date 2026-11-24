Με κεντρική ιδέα το «Electronet Era», η καμπάνια δανείζεται στοιχεία της rap κουλτούρας, συνδέοντάς τα με την εμπορική δυναμική της Black Friday.

Η Black Friday στην Electronet έχει φέτος το δικό της rap κομμάτι! Η MullenLowe Athens υπογράφει τη νέα καμπάνια του brand, φέρνοντας τη rap στο προσκήνιο και δίνοντας στις φετινές προσφορές τον δικό τους ρυθμό, στίχο και μουσικό χαρακτήρα.

Με κεντρική ιδέα το «Electronet Era», η καμπάνια δανείζεται στοιχεία της rap κουλτούρας, συνδέοντάς τα με την εμπορική δυναμική της Black Friday. Πρωταγωνιστής είναι ένας rapper, ο οποίος γίνεται η χαρακτηριστική φωνή της καμπάνιας, παρουσιάζοντας τις προσφορές της Electronet μέσα από πρωτότυπους στίχους και ένα ειδικά γραμμένο και ηχογραφημένο track.

Σε όλα τα υλικά της καμπάνιας, ο rapper και οι συσκευές της Electronet πρωταγωνιστούν σε ένα περιβάλλον με έντονη rap αισθητική, που δίνει το ύφος και την ενέργεια του «Electronet Era». Παράλληλα, το κεντρικό concept επεκτείνεται σε μια σειρά από digital και social media ενέργειες, με σύντομα video, καθώς και δημιουργικά post που χρησιμοποιούν τη γλώσσα της καμπάνιας.

Με τη νέα αυτή καμπάνια, η Electronet δίνει στη φετινή Black Friday τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα, παρουσιάζοντας τις προσφορές της και φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στο brand με έναν σύγχρονο, άμεσο και διασκεδαστικό τρόπο.

Γιατί αυτή την Black Friday, η Electronet δεν dropάρει μόνο τις τιμές, αλλά και το απόλυτο rap hit!