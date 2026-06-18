Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Nova για την αποκατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, αλλά και την προστασία μέσω χρήσης τεχνολογίας.

Η Nova παρέδωσε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Ρόδου, το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος», μια προηγμένη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της χώρας.

Το έργο αναπτύχθηκε στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, η οποία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, όπως τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογές IoT και ψηφιακά εργαλεία επιτήρησης, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιτήρησης και έγκαιρης ειδοποίησης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία του οικοσυστήματος και στη διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Nova για την αποκατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, αλλά και την προστασία μέσω χρήσης τεχνολογίας. Σε συνέχεια των αποκαταστάσεων που πραγματοποίησε στον Έβρο, τη Ρόδο και την Πεντέλη, με το «Smart Forest Ρόδος» η Nova αναδεικνύει τη δυνατότητα μετάβασης από ένα αντιδραστικό σε ένα προληπτικό μοντέλο πολιτικής προστασίας, όπου η τεχνολογία παίζει καταλυτικό ρόλο.

Το «Smart Forest Ρόδος» έχει ήδη τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, υποστηρίζοντας το έργο του Δήμου Ρόδου, των αρμόδιων φορέων, των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών.