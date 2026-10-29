Η πρώτη μεγάλη καμπάνια δικτύου μετά το rebranding του οργανισμού θέτει στο επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα και επαναπροσδιορίζει την τεχνολογική υπεροχή.

Η Ogilvy Greece δημιούργησε και παρουσιάζει τη νέα ολοκληρωμένη καμπάνια δικτύων της Telekom, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη επικοινωνία για τις υποδομές του οργανισμού μετά το πρόσφατο rebranding του.

Αλλάζοντας τα δεδομένα της κατηγορίας των τηλεπικοινωνιών, η νέα καμπάνια της Telekom εστιάζει στην ουσία: ένα δίκτυο αποκτά αξία μόνο μέσα από τις ζωές, τα συναισθήματα και τις στιγμές των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν.

Στο νέο αυτό κεφάλαιο μετά το rebranding, η Telekom επιλέγει να μην μιλήσει για τον εαυτό της, αλλά να απευθύνει ένα ειλικρινές, βαθιά ανθρώπινο «Ευχαριστώ». Η στρατηγική σύλληψη της Ogilvy βασίζεται στην παραδοχή ότι τα χιλιόμετρα οπτικών ινών, οι servers και οι κεραίες 5G είναι απλώς ο καμβάς. Οι συνδρομητές είναι εκείνοι που μετατρέπουν τα δεδομένα σε σχέσεις, ιδέες, μεγάλα επιτεύγματα και ανθρώπινη επαφή. Το κεντρικό μήνυμα, «Σας ευχαριστούμε για το δίκτυο που εσείς δημιουργείτε», αναγνωρίζει τους συνδρομητές ως τους πραγματικούς συν-δημιουργούς της ισχύος του δικτύου.

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η Green Olive, σε σκηνοθεσία του Freddy Leyden. Με μια ιδιαίτερα σύγχρονη και κινηματογραφική ματιά, ο σκηνοθέτης συνθέτει ένα αυθεντικό μωσαϊκό της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Μέσα από μικρές, καθημερινές στιγμές σύνδεσης αλλά και σημαντικά επιτεύγματα, αποτυπώνεται μία χώρα σε σε διαρκή κίνηση, με το δίκτυο να λειτουργεί ως ο αόρατος, αλλά αξιόπιστος συνδετικός κρίκος.

Στα υπόλοιπα μέσα, η καμπάνια αποκτά μια μινιμαλιστική οπτική ταυτότητα: δύο χέρια που ενώνονται σε μια παγκόσμια χειρονομία σύνδεσης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης, πλαισιωμένα από τους δύο τεχνολογικούς πυλώνες του οργανισμού, το T-5G και το T-Fiber.

Η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση, digital & social media, κινηματογράφο, έντυπα μέσα, καθώς και σε στρατηγικά σημεία outdoor σε όλη την επικράτεια.