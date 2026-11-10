Με αφορμή τη νέα δυνατότητα απόκτησης στεγαστικού δανείου εξ ολοκλήρου από απόσταση

Αν ο σύντροφός σας ξαγρυπνά στο σαλόνι κολλημένος στο κινητό του ή μιλάει στα κρυφά στο μπαλκόνι... μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα απλώς να αποκτά στεγαστικό δάνειο από την Eurobank!

Αυτή τη φαινομενική παρανόηση —που τελικά αποδεικνύεται απόλυτη συνεννόηση— πραγματεύεται η νέα καμπάνια που δημιούργησε η Ogilvy για τη Eurobank, με αφορμή τη νέα δυνατότητα απόκτησης στεγαστικού δανείου εξ ολοκλήρου από απόσταση, η οποία ανατρέπει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τις τραπεζικές διαδικασίες.

Στην τηλεοπτική ταινία, ένα φαινομενικό «ξεκαθάρισμα» ανάμεσα σε ένα ζευγάρι καταλήγει στη μεγάλη ανατροπή: η σύντροφος γνώριζε εξαρχής ότι ο καλός της έπαιρνε στεγαστικό δάνειο!

Με όχημα το χιούμορ, η Eurobank αποδεικνύει ότι η απόκτηση σπιτιού δεν είναι πια αυτό που νομίζεις. Πλέον, μπορείς να κάνεις αίτηση για το στεγαστικό σου δάνειο από το κινητό σου και να το αποκτήσεις εξ’ ολοκλήρου από απόσταση, με την καθοδήγηση του δικού σου εξειδικευμένου συμβούλου.

Η καμπάνια, εκτός από την τηλεόραση, ξεδιπλώνεται μέσα από ραδιοφωνικό spot, καταχωρήσεις καθώς και μία σειρά digital υλικών. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Βασίλης Μπουραντάς, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η FOSS Productions.

Δείτε το τηλεοπτικό της καμπάνιας: