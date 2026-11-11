Ο «Αόρατος Χορηγός» που έτρεξε μαζί με κάθε δρομέα

Η Ogilvy υπογράφει τη νέα καμπάνια του SKIP (Unilever) για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, αλλάζοντας τον τρόπο που προσεγγίζουμε μια αθλητική χορηγία. Αντί να σταθεί μόνο στον τερματισμό και στα χειροκροτήματα, η επικοινωνία εστιάζει στην πραγματική ουσία του αγώνα: στους μήνες της μοναχικής προπόνησης κατά την προετοιμασία και στα ρούχα που πλύθηκαν ξανά και ξανά μέχρι να φτάσει ο δρομέας στην εκκίνηση.

Με κεντρικό μήνυμα «Αόρατος Χορηγός», το SKIP επέλεξε να μην διεκδικήσει απλώς την προβολή ενός λογότυπου, αλλά να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αθλητές μέσα από ένα ξεχωριστό activation. Στο πλαίσιο της Marathon EXPO, όπου οι δρομείς παρέλαβαν το επίσημο race kit τους, το SKIP δημιούργησε ένα ειδικό pop-up καθαριστήριο. Εκεί, οι συμμετέχοντες άφηναν την επίσημη μπλούζα του αγώνα και την παραλάμβαναν φρεσκοπλυμένη με το SKIP Wonder Wash, έτοιμη για τη μεγάλη μέρα.

Χωρίς κανένα εμπορικό σήμα πάνω στο ύφασμα, το SKIP «έτρεξε» κυριολεκτικά μαζί με κάθε δρομέα. Την ιδέα αυτή αποτύπωσε η online ταινία των 30’’, συνδέοντας παράλληλα τη σκληρή προετοιμασία ενός αθλητή στους δρόμους της Αθήνας με τη φροντίδα και το πλύσιμο των ρούχων.

Η καμπάνια αναπτύχθηκε στα ψηφιακά μέσα και στα Social Media, πλαισιώνοντας τη διοργάνωση καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Δείτε την ταινία: