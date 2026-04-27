Από τη θεσμική ρύθμιση στην πρακτική εφαρμογή

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/900 σε πλήρη ισχύ και τις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες να έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους, η πολιτική επικοινωνία στην Ε.Ε. λειτουργεί πλέον υπό νέους όρους.

Οι κυπριακές βουλευτικές εκλογές του 2026 είναι μία από τις πρώτες εκλογικές διαδικασίες όπου αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται στην πράξη.

H Phaistos, μέσω του grXchange, προσφέρει ένα λειτουργικό μοντέλο που ενσωματώνει τη συμμόρφωση στην αρχιτεκτονική της επικοινωνίας, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ πολιτικών φορέων, agencies και ψηφιακών εκδοτών.

Σημαντικοί media οργανισμοί της κυπριακής αγοράς, μεταξύ των οποίων οι Alpha Κύπρου, DIAS Media Group, IMH, MC Media, Phileleftheros Media Group, Πολίτης και Tothemaonline, αξιοποιούν ήδη τις λύσεις της Phaistos για την υλοποίηση καμπανιών των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΔΗΣΥ και ΕΔΕΚ, καθώς και υποψηφίων βουλευτών.

Με εμπειρία από Ελλάδα και Κύπρο, η Phaistos σχεδιάζει να επεκτείνει τη λύση της σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, προσφέροντας ένα μοντέλο που καλύπτει συνολικά τις ανάγκες πολιτικής επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων κανονιστικών απαιτήσεων.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, ο οποίος δεν περιορίζεται στις εκλογικές περιόδους, αλλά αφορά κάθε επί πληρωμή πολιτική και δημοσίου ενδιαφέροντος επικοινωνία που επιδιώκει να επηρεάσει τις πολιτικές απόψεις και αποφάσεις των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες: political-ads.eu