Ιδρυτή της Politis Group

Η Politis Group εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλεια του Γεωργίου Πολίτη, ιδρυτή της εταιρείας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σήμερα συμπληρώνονται 12 χρόνια από την απώλεια του Γεωργίου Πολίτη, ιδρυτή της Politis Group, ενός σπουδαίου οραματιστή επιχειρηματία και ανθρώπου με ακεραιότητα, ήθος και βαθιά ανθρωπιά.



Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, τιμούμε τη μνήμη του και αναγνωρίζουμε την πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες που μας δίδαξε: σεβασμό, συνέπεια, καινοτομία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε κάθε μας δραστηριότητα.



Οι στενοί του συνεργάτες, σήμερα Δευτέρα 11/5, όπως κάθε χρόνο, θα τελέσουν το καθιερωμένο μνημόσυνο, τιμώντας τη μνήμη του.



Οι άνθρωποι της Politis Group».