Και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά - SOS 1056

Η Politis Group υποστηρίζει έμπρακτα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Μίλα, υπάρχει λύση. Είμαστε εδώ για εσένα.», με στόχο να ενθαρρύνει παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αναζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη.

Μέσα από το εκτεταμένο ψηφιακό δίκτυο προβολής της Politis Group, το μήνυμα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά - SOS 1056 προβάλλεται σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενημερώνοντας χιλιάδες πολίτες για τη δωρεάν, ανώνυμη και 24ωρη υπηρεσία που βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που χρειάζεται βοήθεια.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη διαχρονική στήριξη της Politis Group προς το έργο του οργανισμού, καθώς η εταιρεία συμβάλλει σταθερά και στην προβολή Amber Alert Hellas και Missing Alert για περιστατικά εξαφανίσεων παιδιών και ενηλίκων.

Ο Πρόεδρος της Politis Group, κ. Χάρης Πολίτης, δήλωσε: «Η προστασία των παιδιών αποτελεί συλλογική ευθύνη. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, συμβάλλουμε ώστε το μήνυμα να φτάσει σε κάθε παιδί που χρειάζεται να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνο και ότι υπάρχει πάντα βοήθεια διαθέσιμη».

Η Politis Group παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την παιδική προστασία, την ενημέρωση και την κοινωνική αλληλεγγύη.