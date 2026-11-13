Mε τρείς ψηφιακές επιφάνειες

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Η Politis OOH ενισχύει την παρουσία της στην κυπριακή αγορά με τη δημιουργία ενός νέου δικτύου τριών ψηφιακών επιφανειών υπαίθριας διαφήμισης.

Με διαφημιστική επιφάνεια 32 τ.μ. η καθεμία, οι τρεις οθόνες βρίσκονται σε κομβικά σημεία υψηλής κυκλοφορίας: στη Λεωφόρο Στροβόλου, στη Διασταύρωση Τσερίου και στον Κόμβο Mercedes. Ο

Οι επιφάνειες διαθέτουν τεχνολογία τελευταίας γενιάς, με αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας υψηλή ορατότητα του διαφημιστικού μηνύματος.

Η δικτυακή προσέγγιση προσφέρει στους διαφημιζόμενους ταυτόχρονη προβολή σε τρία σημεία, γεωγραφική διασπορά, αυξημένες ευκαιρίες επαναλαμβανόμενης θέασης και οικονομίες κλίμακας.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική επιλεκτικής ανάπτυξης της Politis OOH στην Κύπρο, με έμφαση σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας και premium διαφημιστικές επιφάνειες, που ανταποκρίνονται στο κύρος των brands που τις επιλέγουν.