Με κεντρικό δημιουργικό concept το «Τα λέμε στην πλαz»

Η Redirect σχεδίασε και υλοποίησε τη νέα δημιουργική παρουσία της Plazz στο TikTok, με κεντρικό δημιουργικό concept το «Τα λέμε στην πλαz», μια καμπάνια εμπνευσμένη από τις αυθεντικές στιγμές που όλοι έχουμε ζήσει στην ελληνική παραλία.

Η Plazz, η ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα που αναβαθμίζει την εμπειρία της οργανωμένης παραλίας, επέλεξε να επενδύσει σε μια επικοινωνία σχεδιασμένη αποκλειστικά για το TikTok, με στόχο να προσεγγίσει το κοινό μέσα από περιεχόμενο που ψυχαγωγεί, δημιουργεί ταύτιση και αποτυπώνει αυθεντικά το ελληνικό καλοκαίρι.

Με βασικό όχημα το χιούμορ, το γρήγορο storytelling και τη φυσική γλώσσα της πλατφόρμας, η καμπάνια μετατρέπει καθημερινές καλοκαιρινές εμπειρίες σε μια σειρά από πρωτότυπα TikTok videos, που φιλοδοξούν να γίνουν σημείο αναφοράς για όλους όσοι αγαπούν τη θάλασσα και τις μικρές ιστορίες που τη συνοδεύουν.

Η δημιουργική ομάδα της Redirect ανέλαβε εξ ολοκλήρου τον σχεδιασμό και την παραγωγή της καμπάνιας. Η παραγωγή αποτελεί μία από τις πρώτες ολοκληρωμένες TikTok δουλειές της εταιρείας που υλοποιήθηκαν με αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Με την AI να λειτουργεί ως δημιουργικός επιταχυντής και όχι ως υποκατάστατο της ανθρώπινης έμπνευσης, η ομάδα της Redirect δημιούργησε μια σειρά από πρωτότυπα videos που συνδυάζουν δημιουργικότητα, ταχύτητα παραγωγής και υψηλή αισθητική.

Με τη νέα αυτή καμπάνια, η Redirect συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες μορφές digital storytelling, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο που ενισχύει τη δημιουργικότητα και επιταχύνει την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου, σχεδιασμένου για τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινού.