Ένα από τα πιο εμβληματικά brands της παγκόσμιας δημιουργικότητας, υπό την ομπρέλα του Publicis Groupe, επιστρέφει με τη φιλοσοφία «Nothing is Impossible». Ποια είναι η ομάδα που θα το «τρέξει» στην χώρα μας»

Η Saatchi & Saatchi είναι ξανά στην ελληνική αγορά. «Με ένα legacy που μένει αναλλοίωτο, και ως ένα σύγχρονο creative powerhouse, έτοιμο να ξαναγράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική αγορά. Η Saatchi & Saatchi Greece συνδυάζει δημιουργικότητα, στρατηγική σκέψη και μια προσέγγιση βασισμένη σε δεδομένα, φέρνοντας τις ιδέες πιο κοντά στα αποτελέσματα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

Σύμφωνα με τον Αντώνη Πασσά, CEO του Publicis Groupe Greece και Southeast Europe, «Η επιστροφή της Saatchi & Saatchi στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Publicis Groupe Greece και μια ξεκάθαρη επένδυση στο μέλλον της δημιουργικότητας. Επαναφέρουμε ένα από τα πιο εμβληματικά brands στην παγκόσμια επικοινωνία, όχι από νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Σε μια εποχή που η δημιουργικότητα πρέπει να συνδυάζεται με την τεχνολογία, τα δεδομένα και τη βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η Saatchi & Saatchi Greece έρχεται να προσφέρει ιδέες που δημιουργούν πραγματική επιχειρηματική αξία. Με τη δύναμη του Publicis Groupe Greece, εξαιρετικό ταλέντο και τη διαχρονική φιλοσοφία “Nothing is Impossible”, είμαστε έτοιμοι να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του εμβληματικού brand στην ελληνική αγορά».

Πίσω από τη νέα σελίδα της Saatchi & Saatchi στην Ελλάδα βρίσκεται μια ισχυρή ομάδα στελεχών με κοινό παρονομαστή το όραμα, την εμπειρία και τη δημιουργική τόλμη. Η Αγγελίνα Δεσύλλα, Chief Business Officer των Comms Brands του ομίλου στην Ελλάδα, ηγήθηκε της επιστροφής του εμβληματικού brand, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής των Comms Brands του ομίλου. Επικεφαλής του brand αναλαμβάνει η Αννίτα Γαλανοπούλου, Executive Director, ενώ η Αγγελική Κορνελάτου, Executive Creative Director του Publicis Groupe Greece, υπογράφει το δημιουργικό του αποτύπωμα.

Η Saatchi & Saatchi Greece φέρνει κοντά νέες φωνές και έμπειρους επαγγελματίες, συνδυάζοντας φρεσκάδα με βαθιά εξειδίκευση σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας. Με δυναμική γνώση της αγοράς, των τεχνολογικών εξελίξεων και των trends, στόχος της είναι να δημιουργεί δουλειά που δεν ακολουθεί απλώς την αλλαγή, αλλά τη διαμορφώνει. Στην καρδιά της παραμένει η φιλοσοφία Nothing is Impossible: με mindset «Yes, and», η ομάδα χτίζει πάνω σε κάθε ιδέα, συνεργάζεται ουσιαστικά με τους πελάτες και μετατρέπει το bold thinking σε πραγματική αξία.