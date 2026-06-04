Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Conrad Athens-The Ilisian, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 450 προσκεκλημένους.

Τη διοργάνωση ενός από τα σημαντικότερα Stakeholders’ Events της χρονιάς, με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων επιτυχημένης πορείας της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ανέλαβε και υλοποίησε η THE KOMPANY, εταιρεία Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Conrad Athens-The Ilisian, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 450 εκλεκτούς προσκεκλημένους. Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης. Στους παρευρισκομένους συγκαταλέγονται επίσης πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς και βουλευτές, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Θεοδώρα Τζάκρη και ο Λουκάς Αποστολίδης. Την εκδήλωση τίμησαν ακόμη με την παρουσία τους κορυφαία στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων, τραπεζικών ιδρυμάτων και οργανισμών, συνεργάτες, προμηθευτές καθώς και εργαζόμενοι της Διαμαντής Μασούτης.

Η THE KOMPANY, με στρατηγική τοποθέτηση, ανέλαβε το σύνολο της διοργάνωσης, φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια με στόχευση στο απολύτως άριστο αποτέλεσμα. Από την επιλογή ενός εμβληματικού χώρου που συνάδει με τις αξίες της Δ. Μασούτης και υποστήριξε πλήρως τον επετειακό χαρακτήρα της εκδήλωσης, μέχρι τον σχεδιασμό της ταυτότητας της εκδήλωσης. Παράλληλα, η διαμόρφωση της ροής της εκδήλωσης, αλλά και η επιλογή των ομιλητών ομιλητές, έγιναν με σκοπό να αποτυπωθεί η διαδρομή των 50 ετών της εταιρείας, αλλά και να αναδειχθεί το σαφές όραμά της για το μέλλον.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η προβολή βίντεο αφιερωμένου στη συνεργασία της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ambassador της εταιρείας. Μέσα από το αφιέρωμα αναδείχθηκαν οι κοινές αξίες που τους συνδέουν, όπως η ασφάλεια, η έμπνευση, η εξέλιξη και η ομαδικότητα. Παρότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό, την οικογένεια Αντετοκούνμπο εκπροσώπησε ο αδελφός του, Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην επετειακή εκδήλωση.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Μαρία Μπεκατώρου, που με την ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα προσέγγισή τής «περπάτησε» τη διαδρομή της εταιρείας. Αλλά και με το σκέρτσο της έκανε ένα ξεχωριστό “Chase” με τον Γιάννη Αντεντοκούνμπο, ο οποίος απέδειξε πόσο εξαιρετικά καλά γνωρίζει την Δ. Μασούτης Α.Ε., αλλά και πόσο τιμά ο ίδιος τις κοινές αξίες που μοιράζονται.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με ένα δυναμικό εταιρικό video γεμάτο νοσταλγία που αποτύπωσε την διαδρομή της Δ. Μασούτης Α.Ε. σε αυτά τα 50 χρόνια, αναδεικνύοντας τις αξίες που διαχρονικά καθοδηγούν την εταιρεία, όπως η συνέπεια, η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα, ο σεβασμός προς τον καταναλωτή και η επένδυση στους ανθρώπους της.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο και μουσική με live band, σε ένα εορταστικό κλίμα που σηματοδότησε τα 50 χρόνια επιτυχημένης πορείας της Διαμαντής Μασούτης και τη συνέχεια της αναπτυξιακής της διαδρομής. Ήταν, αδιαμφισβήτητα, μία εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση, η οποία πρωταγωνίστησε σε εκτενή δημοσιότητα σε διαδικτυακά και έντυπα Μέσα, θέτοντας τον πήχη ακόμη υψηλότερα για τη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων στο μέλλον.