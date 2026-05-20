Η Unlimited Creativity υπογράφει τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης της GSK Ελλάδος για την αξία του διά βίου εμβολιασμού, με τίτλο #TheVacciNakedTruth.

Με μια ιδέα που δεν φοβάται να εκτεθεί, η εκστρατεία λέει όλη τη «γυμνή» αλήθεια για τα οφέλη του εμβολιασμού: οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις στην ηλικία. Ούτε στο φύλο. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά χωρίς την απαραίτητη προστασία είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός.

Αυτό το απλό, αλλά δυνατό insight γίνεται το δημιουργικό όχημα της ταινίας, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να εμφανίζονται «γυμνοί» και εκτεθειμένοι, σε καθημερινές στιγμές και σημεία συνωστισμού: στο σπίτι, στη δουλειά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στη διασκέδαση, εκεί όπου οι ασθένειες κυκλοφορούν τόσο ελεύθερα όσο κι εμείς.

Η γυμνότητα λειτουργεί ως εύστοχος συμβολισμός της έκθεσης και της ευαλωτότητας, χωρίς ποτέ να γίνεται αυτοσκοπός. Μέσα από έξυπνα σκηνοθετικά ευρήματα, η ταινία «ντύνει» ένα σημαντικό μήνυμα πρόληψης με τόλμη και αμεσότητα, υπενθυμίζοντας ότι ο εμβολιασμός δεν αφορά μόνο την παιδική ηλικία, αλλά κάθε στάδιο της ζωής.

Με ένα ολοκληρωμένο 360° πλάνο επικοινωνίας, η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, έντυπα και digital μέσα, social media, καθώς και μέσα από το dedicated website www.vaccinaked.com, το οποίο παρέχει τεκμηριωμένη και επιστημονικά αξιόπιστη ενημέρωση.

Την παραγωγή της ταινίας υπογράφει η Topcut Modiano σε σκηνοθεσία Χρήστου Κανάκη, η V+O Communication την επικοινωνιακή στρατηγική της εκστρατείας, ενώ η Curious Ahead διαχειρίζεται το digital σκέλος της εκστρατείας.

Η εκστρατεία της GSK Ελλάδος τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΔΥ, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Μάθε περισσότερα στο www.vaccinaked.com