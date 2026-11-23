Παρουσία στην χώρα μας αποκτά το influence-first agency του δικτύου WPP

Η VML και η WPP Media ανακοίνωσαν την επίσημη είσοδο της goat στην Ελλάδα. «Ως το κορυφαίο influence-first agency του δικτύου, η goat ενώνει την παγκόσμια ισχύ των ψηφιακών πλατφορμών με το αυθεντικό, τοπικό storytelling», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Με την goat, τα brands κινούνται με την ταχύτητα του TikTok, του Instagram και του YouTube, έχοντας παράλληλα την ασφάλεια και τα data analytics της WPP. Γι’ αυτό την εμπιστεύονται διεθνείς μάρκες, όπως οι L'Oréal, NIVEA, Dell, Ford, Unilever, Henkel, Tesco και Mars.

Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης σε όσα κερδίζουν τα brands με την goat – ένα νέο πρότυπο για το influence-first marketing στην Ελλάδα:

Ενιαία ομάδα: Στρατηγική, επιλογή ταλέντων, creative direction, δικαιώματα και εκτέλεση υλοποιούνται από μία ενιαία ομάδα, ώστε η συνεργασία για το brand να είναι απλή.

Στρατηγική, επιλογή ταλέντων, creative direction, δικαιώματα και εκτέλεση υλοποιούνται από μία ενιαία ομάδα, ώστε η συνεργασία για το brand να είναι απλή. Μέτρηση και βελτίωση: Η επιτυχία δεν κρίνεται από εντυπωσιακούς αλλά κενούς αριθμούς· κρίνεται από το πώς η στρατηγική influencer marketing λύνει την πραγματική πρόκληση κάθε brand. Μέσω της πλατφόρμας δεδομένων IBEX, η απόδοση κάθε περιεχομένου παρακολουθείται, αναλύεται και βελτιώνεται συνεχώς, ώστε να φέρνει όλο και καλύτερα αποτελέσματα.

Η επιτυχία δεν κρίνεται από εντυπωσιακούς αλλά κενούς αριθμούς· κρίνεται από το πώς η στρατηγική influencer marketing λύνει την πραγματική πρόκληση κάθε brand. Μέσω της πλατφόρμας δεδομένων IBEX, η απόδοση κάθε περιεχομένου παρακολουθείται, αναλύεται και βελτιώνεται συνεχώς, ώστε να φέρνει όλο και καλύτερα αποτελέσματα. Brand safety : Κάθε δημιουργός ελέγχεται αυστηρά (creator vetting), η κανονιστική συμμόρφωση διασφαλίζεται και η ποιότητα του κοινού επαληθεύεται, ώστε η φήμη του brand να προστατεύεται σε κάθε στάδιο.

Κάθε δημιουργός ελέγχεται αυστηρά (creator vetting), η κανονιστική συμμόρφωση διασφαλίζεται και η ποιότητα του κοινού επαληθεύεται, ώστε η φήμη του brand να προστατεύεται σε κάθε στάδιο. Ενσωμάτωση στα media: Το περιεχόμενο των δημιουργών συνδέεται άμεσα με τη συνολική στρατηγική media planning, τα conversion funnels και τις ενέργειες retargeting, ώστε να μη λειτουργεί ποτέ απομονωμένα.

«Οι σύγχρονοι καταναλωτές δεν θέλουν διαφημίσεις που διακόπτουν το feed τους· θέλουν ιστορίες που μιλούν τη γλώσσα τους και αντανακλούν τον κόσμο τους», δήλωσε η Έφη Δικαστοπούλου, Managing Director VML και WPP Media. «Με το λανσάρισμα της goat στην Ελλάδα, συνδέουμε την ελληνική κοινότητα των δημιουργών με την τεχνολογία, τα δεδομένα και το μέγεθος της WPP. Δίνουμε στα brands τα εργαλεία όχι απλώς να ακολουθούν την ψηφιακή κουλτούρα, αλλά να την οδηγούν».