Η συνεργασία έρχεται ως συνέχεια μιας ήδη επιτυχημένης πορείας των δύο εταιρειών

Η WHY διευρύνει τη συνεργασία της με τη FREZYDERM, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των social media λογαριασμών του brand, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των paid social media ενεργειών.

Η συνεργασία αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας ήδη επιτυχημένης πορείας των δύο εταιριών σε επιλεγμένες 3600 επικοινωνιακές καμπάνιες, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της FREZYDERM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα από τη δημιουργία ποιοτικού always-on περιεχομένου και καμπανιών στα social media, η νέα συνεργασία φιλοδοξεί να συμβάλει σε μια πιο ουσιαστική σύνδεση με το κοινό, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και αναδεικνύοντας με συνέπεια τα προϊόντα, τις αξίες και την ταυτότητα του brand.

Η WHY αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη της FREZYDERM για την ανάπτυξη και υλοποίηση της παρουσίας της στα social media, σχεδιάζοντας δημιουργικό περιεχόμενο και στοχευμένες digital ενέργειες που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες του ψηφιακού περιβάλλοντος.