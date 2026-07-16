Στα 29,3 δισ. δολάρια

Το Interactive Advertising Bureau (IAB) εκτιμά ότι η διαφημιστική δαπάνη στο Connected TV (CTV) θα αυξηθεί κατά 11% το 2026, φτάνοντας τα 29,3 δισ. δολάρια. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ελαφρώς χαμηλότερος από το 12% του προηγούμενου έτους, η αγορά συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική δυναμική. Σύμφωνα με την έρευνα, η στόχευση κοινού και η ποιότητα του περιεχομένου αποτελούν τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, με ποσοστά 49% και 46% αντίστοιχα. Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα μεταξύ 360 στελεχών του κλάδου των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε στοιχεία της Guideline.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι διαφημιστικές δαπάνες στα βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα αυξηθούν κατά 13%, αγγίζοντας τα 31,9 δισ. δολάρια, ενώ η διαδικτυακή διαφήμιση μέσω online video θα ενισχυθεί κατά 10%, φτάνοντας τα 20,7 δισ. δολάρια. Ωστόσο, οι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να προβληματίζονται για το υψηλό κόστος και την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης του κοινού, ενώ σημαντική ανησυχία προκαλούν η διαφημιστική απάτη και η αξιοπιστία των πηγών περιεχομένου. Τα ζωντανά προγράμματα, όπως οι έκτακτες ειδήσεις, οι αθλητικές διοργανώσεις και οι τελετές βραβείων, θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικά για τους διαφημιζόμενους. Παράλληλα, αρκετοί εκτιμούν ότι οι υψηλές τιμές διαφήμισης σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν δικαιολογούνται από την απόδοση της επένδυσης, ιδιαίτερα όταν οι αγορές απαιτούν μακρά διαδικασία λήψης αποφάσεων.