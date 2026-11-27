Το project περιλαμβάνει TV και radio spots, digital banners, προβολή στον Τύπο και παραγωγή προωθητικού υλικού

Σε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη διαφημιστική προβολή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) προχωρά το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 213.709,68 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 265.000 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα μήνες.

Το αντικείμενο αφορά τον σχεδιασμό και την παραγωγή προωθητικού υλικού, καθώς και την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος δημοσιότητας σε ΜΜΕ και Internet, σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο.

Το βασικό κονδύλι, ύψους 178.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αφορά τη δημιουργία και μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων και δεν υπόκειται σε έκπτωση. Το media mix προβλέπει τηλεοπτικό spot 20'', ραδιοφωνικό spot 30'', web banners σε τρία formats με προβολή τουλάχιστον τριών εβδομάδων και παρουσία στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο.

Η καμπάνια σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και έντυπα προβλέπεται να «τρέξει» κυρίως τον Μάιο και τον Ιούνιο, ώστε να συμπέσει με την περίοδο ενημέρωσης και εγγραφών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Στα υπόλοιπα παραδοτέα περιλαμβάνονται πινακίδες, με budget 18.000 ευρώ, σχεδιασμός ενημερωτικού φυλλαδίου 4.000 ευρώ, roll-up banners 9.709,68 ευρώ και σχεδιασμός αφισών προβολής 4.000 ευρώ.

Η ανάθεση θα γίνει βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 14η Δεκεμβρίου 2026, στις 15:00.

Το έργο αποτελεί το Υποέργο 6 της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+ και εθνικούς πόρους.