Με κεντρικό μήνυμα «Η Ισχυρή Φροντίδα που Χρειάζεσαι»

Η InterMed παρουσιάζει τη νέα καμπάνια της Eva Intima, της πιο ολοκληρωμένης σειράς γυναικείας φροντίδας παγκοσμίως, η οποία περιλαμβάνει 58 εξειδικευμένους κωδικούς και καλύπτει κάθε ανάγκη φροντίδας και ευεξίας της γυναίκας, από την πρώτη περίοδο έως και την εμμηνόπαυση.

Η νέα καμπάνια αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη τηλεοπτική επικοινωνία της Eva Intima, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του brand που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των γυναικών, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Η επικοινωνία θα αναπτυχθεί σε δύο διαδοχικά bursts και θα υποστηριχθεί από ένα ολοκληρωμένο πλάνο 360°, με παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, OOH, τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με κεντρικό μήνυμα «Η Ισχυρή Φροντίδα που Χρειάζεσαι», η καμπάνια αναδεικνύει μια αλήθεια που όλες οι γυναίκες γνωρίζουν: η φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής είναι μια βαθιά προσωπική υπόθεση, που πραγματοποιείται σε ιδιωτικές στιγμές, σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Ωστόσο, καμία γυναίκα δεν είναι μόνη σε αυτές τις στιγμές, όταν έχει δίπλα της την εξειδικευμένη και αξιόπιστη φροντίδα της Eva Intima.

Η Eva Intima είναι πάντα εκεί για κάθε γυναίκα σε κάθε στιγμή και φάση της ζωής της, προσφέροντας την ισχυρή φροντίδα που χρειάζεται.

Στο τηλεοπτικό σποτ, μέσα από μια συνεχόμενη κυκλική κίνηση της κάμερας, παρακολουθούμε τη διαδρομή μιας γυναίκας στον χρόνο, από την πρώτη της περίοδο έως την εμμηνόπαυση. Σε κάθε φάση της ζωής της, σε κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγαλύτερη, τα προϊόντα Eva Intima βρίσκονται δίπλα της, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα, άνεση και αυτοπεποίθηση.

Η Eva Intima αποτελεί σήμερα την πιο πλήρη σειρά φροντίδας που καλύπτει ολιστικά το σύνολο των αναγκών της γυναικείας ευαίσθητης περιοχής, με εξειδικευμένες λύσεις, φυσικό τρόπο δράσης και την επιστημονική αξιοπιστία της InterMed, σε κάθε στάδιο της ζωής της. Προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα για την καθημερινή υγιεινή και ευεξία, την αντιμετώπιση μικροενοχλήσεων και διαταραχών, την έμμηνο ρύση, την περιεμμηνόπαυση, καθώς και τη σεξουαλική υγεία.

Συντελεστές της καμπάνιας:

Creative Services: Bigger Picture

Production House: Parasol

Σκηνοθεσία: Φοίβος Κοντογιάννης