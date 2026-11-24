Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στη Βαρκελώνη αναδείχθηκαν τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πραγματοποίησε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στη Βαρκελώνη, στο ξενοδοχείο Royal Passeig de Gràcia, ειδική εκδήλωση τουριστικής προβολής, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προορισμού, των τουριστικών του δυνατοτήτων και του πλούτου της τοπικής γαστρονομίας. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Sol de Grecia, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ισπανία και του Ελληνοϊσπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, συγκέντρωσε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ταξιδιωτικών γραφείων και τουριστικών οργανισμών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φυσική ομορφιά, την πολιτιστική κληρονομιά και τη γαστρονομική ταυτότητα των Ιονίων Νήσων.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ισπανία, κ. Απόστολος Μπαλτάς, ο οποίος συνεχάρη την Περιφέρεια για την πρωτοβουλία και αναφέρθηκε στη γαστρονομία ως μία από τις πλέον αυθεντικές εκφράσεις της ελληνικής ταυτότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες συνεργασίας στον τουριστικό, γαστρονομικό και επιχειρηματικό τομέα.

Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, απηύθυνε διαδικτυακό χαιρετισμό, εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρωτοβουλία και τονίζοντας τη σημασία της συστηματικής τουριστικής προβολής των νησιών, καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όσοι επισκέπτονται τα Ιόνια Νησιά είναι φιλοξενούμενοί μας. Θέλουμε να γνωρίζουν ότι αποτελούμε έναν ασφαλή και ποιοτικό προορισμό, με πραγματικά εντυπωσιακό φυσικό πλούτο και μνημειακή κληρονομιά».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ο κ. Γιώργος Παπαβλασόπουλος, Διευθυντής του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλλάξει απόψεις με εκπροσώπους της ισπανικής τουριστικής αγοράς και των μέσων ενημέρωσης.

Τα Ιόνια Νησιά ως προορισμός μοναδικών εμπειριών

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκαν τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ιονίων Νήσων: η ποικιλομορφία των τοπίων, οι παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και η γαστρονομία που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές παραδόσεις.

Τα νησιά του Ιονίου προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτικών εμπειριών, καλύπτοντας διαφορετικά ενδιαφέροντα και προτιμήσεις: από τη χαλάρωση και την επαφή με τη φύση έως την περιήγηση σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά μνημεία και περιοχές ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μοναδική ταυτότητα κάθε νησιού.

Η Κέρκυρα ξεχωρίζει για την Παλιά Πόλη της, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και για την ακτογραμμή της που ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα. Οι Παξοί και οι Αντίπαξοι εντυπωσιάζουν με την καταπράσινη φύση και τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, ενώ η Λευκάδα, γνωστή ως το «μαργαριτάρι του Ιονίου», συνδυάζει τοπία εξαιρετικής ομορφιάς με ιστορικά αξιοθέατα, όπως το Κάστρο της Αγίας Μαύρας.

Η Κεφαλονιά μαγεύει με τις εντυπωσιακές παραλίες της, όπως ο Μύρτος και η Αντίσαμος. Η Ιθάκη, μυθική πατρίδα του Οδυσσέα, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτο το φυσικό της περιβάλλον και διαθέτει σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Η Ζάκυνθος διακρίνεται για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της, σημαντικό καταφύγιο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, καθώς και για την αρχιτεκτονική της κληρονομιά.

Ενίσχυση των σχέσεων με την ισπανική τουριστική αγορά

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ιονίου στους επαγγελματίες του ισπανικού τουριστικού κλάδου, αναδεικνύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του προορισμού στην ισπανική αγορά.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τέσσερις δωρεάν διαμονές σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας και της Ζακύνθου, χάρη στην ευγενική προσφορά των Voulgaris Hospitality Group, Zante Hospitality Group και της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ένα διαδραστικό κουίζ γνώσεων για τα Ιόνια Νησιά, το οποίο ολοκληρώθηκε με την κλήρωση ενός καλαθιού με χριστουγεννιάτικα και τοπικά προϊόντα, προσφορά της εταιρείας Olimpo Gourmet.

Μετά την απονομή των δώρων, οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα κοκτέιλ με επιλεγμένες ελληνικές και ισπανικές γεύσεις, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που ευνόησε τη δικτύωση και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού και των εκπροσώπων του προορισμού.

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες έλαβαν ως αναμνηστικό μια επιλογή παραδοσιακών γλυκισμάτων, ευγενική προσφορά του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη δυναμική προώθηση του προορισμού στη διεθνή τουριστική αγορά, αναδεικνύοντας τα Ιόνια Νησιά ως έναν από τους πλέον ελκυστικούς και πολυδιάστατους προορισμούς της Μεσογείου, όπου η ιστορία, η φύση και η αυθεντική ελληνική φιλοξενία συνδυάζονται για να προσφέρουν μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.