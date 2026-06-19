Με σύνθημα «Φτιάξε με Jumbo»

Σε ένα μοναδικό πάρτι μας προσκαλούν τα Jumbo και η Pollen μέσα από το άκρως καλοκαιρινό σκηνικό της νέας τους καμπάνιας, όπου γίγαντες και μικροσκοπικοί άνθρωποι ξεχύθηκαν στις παραλίες.

Με σύνθημα «Φτιάξε με Jumbo» η ταινία σφραγίζει με τον ξεχωριστό πάντα τρόπο των Jumbo την έναρξη του καλοκαιριού και των καλοκαιρινών αγορών!

Το δημιουργικό concept επιμελήθηκε η Pollen, την παραγωγή η Stefi Productions και την σκηνοθεσία ο Χρήστος Κανάκης. Το music adaptation και το sound design υπογράφει η Rabbeats.