Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης παραδόθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα τύπου pick-up 4x4.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της δωρεάς του Kaizen Foundation, του διεθνούς κοινωφελούς οργανισμού που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα. Το πρόγραμμα δωρεάς σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεων που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή, μονίμων και εθελοντών πυροσβεστών.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης παραδόθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα τύπου pick-up 4x4, εξοπλισμένα με δεξαμενή νερού και αντλία υψηλής πίεσης, ένα ασθενοφόρο τύπου Β τετρακίνητο, καθώς και έξι αερομεταφερόμενες δεξαμενές για την υποστήριξη των εναέριων μέσων. Παράλληλα, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και των εθελοντών ενισχύθηκαν με 200 επινώτιους πυροσβεστήρες, 100 φορητούς ασυρμάτους διπλής ζώνης, 400 μάσκες προστασίας της αναπνοής μαζί με τα ανταλλακτικά τους, καθώς και 25 δίσκους κοπής σκυροδέματος.

Ο εξοπλισμός επιλέχθηκε, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με γνώμονα την άμεση επιχειρησιακή του αξιοποίηση και περιλαμβάνει οχήματα ταχείας επέμβασης που προσεγγίζουν δύσβατα σημεία μέσα ατομικής προστασίας και επικοινωνίας που ενισχύουν την ασφάλεια των πυροσβεστών στο πεδίο και εργαλεία που καλύπτουν τόσο ανάγκες κατάσβεσης όσο και ανάγκες διάσωσης.

Εναέρια επιτήρηση σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Στη δωρεά περιλαμβάνεται και η κάλυψη του κόστους μίσθωσης πέντε ολοκληρωμένων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και των παρελκομένων τους κατά την αντιπυρική περίοδο 2026, από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου. Τα μέσα επιχειρούν ημέρα και νύχτα, υποστηρίζοντας την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών, τον συντονισμό των επίγειων δυνάμεων, τη χαρτογράφηση και την αποτίμηση ζημιών, αλλά και την έρευνα για τον εντοπισμό αγνοουμένων, ενώ η κατανομή τους προσαρμόζεται στις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο επίκεντρο, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής

Ο κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Kaizen Foundation, τόνισε ότι «Ο εξοπλισμός από μόνος του δεν σβήνει φωτιές. Τις σβήνουν άνθρωποι: οι άνδρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, που επιχειρούν καθημερινά κάτω από ακραίες συνθήκες, και δίπλα τους οι εθελοντές πυροσβέστες και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων, που προσφέρουν χρόνο, κόπο και προσωπικό ρίσκο χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Το έργο τους είναι καθοριστικό για την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών και αξίζει κάθε δυνατή υποστήριξη.

Με αυτή τη δωρεά επιδιώκουμε να διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε το έργο τους, με μέσα που τους δίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και αυτονομία εκεί που πραγματικά κρίνεται το αποτέλεσμα. Στο Kaizen Foundation θεωρούμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι συλλογική υπόθεση, στην οποία η Πολιτεία, οι κοινωφελείς οργανισμοί και ο ιδιωτικός τομέας οφείλουν να συνεισφέρουν από κοινού, με συνέπεια και μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Η δεύτερη και τελική φάση της δωρεάς αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2026, με την παράδοση των υπόλοιπων δύο ασθενοφόρων τύπου Β και του εννιαθέσιου οχήματος μεταφοράς προσωπικού, ολοκληρώνοντας το σύνολο του εξοπλισμού που προβλέπεται στη σύμβαση δωρεάς.

Μια δεύτερη μεγάλη παρέμβαση για την Πολιτική Προστασία

Η πρωτοβουλία αποτελεί τη δεύτερη μεγάλης κλίμακας δωρεά του Kaizen Foundation προς την Πολιτική Προστασία μέσα σε διάστημα μικρότερο του έτους. Τον Δεκέμβριο του 2025, το Ίδρυμα είχε παραδώσει προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επιτήρηση και τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών, ο οποίος περιελάμβανε δέκα συστήματα επικοινωνιών και διασύνδεσης με drones, καθώς και έναν Αυτόνομο Σταθμό - Πύργο Επιτήρησης και Εντοπισμού Φωτιάς. Οι δύο δωρεές λειτουργούν συμπληρωματικά: η πρώτη ενίσχυσε την ικανότητα έγκαιρης ανίχνευσης, η δεύτερη ενισχύει την ικανότητα άμεσης επέμβασης.

Η στήριξη της Πολιτικής Προστασίας εντάσσεται στους πυλώνες δράσης του Kaizen Foundation για την Κοινωνία και το Περιβάλλον και αποτυπώνει τη φιλοσοφία με την οποία το Ίδρυμα σχεδιάζει το σύνολο των δράσεών του· πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν μετρήσιμο και διαρκές όφελος για την κοινωνία.