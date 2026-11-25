Στον «αέρα» η νέα εταιρική καμπάνια

Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα εταιρική καμπάνια για τα προϊόντα της Kalas Group. Η Maverix, που έχει ήδη αναλάβει τα social media της εταιρείας, επιμελήθηκε και το νέο σποτ, αφού υπογράφει τόσο το δημιουργικό όσο και την παραγωγή του.

Όπως αναφέρει και το TVC, «μια κίνηση ακόμα αρκεί για να ζωντανέψει το φαγητό σου, και τώρα καλή όρεξη!». Η ταινία με το tagline: «Εκεί που δένει η γεύση!», αναπτύσσεται τηλεοπτικά.

Η Kalas Group είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής αλατιού, σαλατών, μουστάρδας και άλλων τροφίμων, με ιστορία που ξεκινάει το 1922 και διεθνές προφίλ.