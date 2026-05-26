«Τα Απαραίτητα»

Η Vechro Paints λανσάρει τη νέα της ψηφιακή καμπάνια «Τα Απαραίτητα», μια ελαφριά, γεμάτη χιούμορ και απολύτως ελληνική δημιουργική πρόταση που συνδέει τις εποχές, τις επιφάνειες και τα προϊόντα της μάρκας με έξυπνο και προσιτό τρόπο.



Η καμπάνια, που σχεδιάστηκε από το δημιουργικό της Kevin + Marshall, αξιοποιεί την καθημερινή ελληνική πραγματικότητα από το ανοιξιάτικο «μερεμέτι» και το τάβλι μέχρι το Πάσχα και την ψησταριά για να υπενθυμίσει με χιούμορ ότι η σωστή συντήρηση και η ανανέωση των χώρων μας είναι μέσα στα «απαραίτητα», όχι στα βαρετά.





Μέσα από σειρά visuals που έχουν ήδη τρέξει ψηφιακά, η καμπάνια παρουσιάζει εμβληματικά προϊόντα της Vechro όπως:

• Smaltoxyl Hydro (για ξύλινες επιφάνειες)

• Smaltoplast Acrylic (οικολογικό ακρυλικό για εξωτερικούς χώρους)

• μαζί με εργαλεία και καταστάσεις που όλοι αναγνωρίζουμε.



«Θέλαμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους όπως μιλάνε μεταξύ τους: με χιούμορ, χωρίς κηρύγματα και με ειλικρίνεια. Το “Τα Απαραίτητα” είναι μια καμπάνια που σε κάνει να χαμογελάς και ταυτόχρονα να σκέφτεσαι “έχω κι εγώ κάτι να κάνω”», αναφέρουν από την Kevin + Marshall.



