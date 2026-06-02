Της FREZYDERM

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Με 360ο καμπάνιες, υλοποιήθηκε η νέα επικοινωνιακή στρατηγική για την premium σειρά ενισχυμένης αντιγήρανσης Diamond Velvet της FREZYDERM, που τοποθετούν τα προϊόντα στο επίκεντρο της, ως απόλυτους ήρωες, σε μία ισχυρή product-as-hero προσέγγιση.

Οι τρεις ολοκληρωμένες καμπάνιες ενεργοποιούν ταυτόχρονα όλα τα touchpoints -τηλεόραση, περιοδικά, ραδιόφωνο, ψηφιακά και κοινωνικά μέσα, σημεία πώλησης - δημιουργώντας μία premium εμπειρία.

Στόχος τους είναι να αναδείξουν τη Diamond Velvet της FREZYDERM ως κορυφαία επιλογή, στην κατηγορία της premium αντιγήρανσης, προσφέροντας ορατά αποτελέσματα και πολυτελή αίσθηση.

Τα τρία νέα προϊόντα είναι:

Diamond Velvet Luminous Glow

Κρέμα ισχυρής αντιγήρανσης με πολυπρισματική λάμψη

Diamond Velvet Gold Overage

Υπερ-ενισχυμένη κρέμα που αναστρέφει ολικά τα σημεία γήρανσης

Diamond Velvet Eye Gel

Hydrogel ματιών που καταπολεμά όλα τα σημεία γήρανσης γύρω από τα μάτια μέσα σε συσκευή μικροδόνησης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί με υψηλά τεχνολογικά standards, βασισμένα σε επιδραστικές φόρμουλες στοχεύοντας στην επαναφορά της νεανικότητας και της λάμψης.

«Η καμπάνια αυτή αποτυπώνει τη φιλοσοφία μας: να μετατρέπουμε τα προϊόντα σε πραγματικούς ήρωες της επικοινωνίας. Δημιουργήσαμε μία 360° στρατηγική όπου το ίδιο το προϊόν πρωταγωνιστεί, μεταδίδοντας με διαφορετικότητα και δύναμη το μήνυμα της υπεροχής της FrezyDerm», μας δήλωσε η Άννα Σερέγκου, Creative Director, της Kevin+Marshall.