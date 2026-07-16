Πηγαίνουµε ακόµα σινεµά στην Ελλάδα; Είναι ισχυρό διαφηµιστικό όχηµα το κινηµατογραφικό εκράν;

Γράφει η Σόνια Χαϊµαντά

Αν το ερώτηµα είναι αν οι Έλληνες συνεχίζουν να πηγαίνουν σινεµά, η πιο τίµια απάντηση είναι: ναι, αλλά πιο επιλεκτικά από πριν. Η Ελλάδα ήταν από τις λίγες ευρωπαϊκές αγορές που κινήθηκαν ανοδικά το 2025, µε τις προκαταρκτικές εκτιµήσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οπτικοακουστικών Μέσων να δείχνουν περίπου 7,8 εκατ. εισιτήρια και 56,0 εκατ. ευρώ ακαθάριστο box office, έναντι 7,6 εκατ. και 54,8 εκατ. ευρώ το 2024. Οι εγχώριες απογραφές της αγοράς κινούνται στο ίδιο εύρος: Tο Forbes Greece by Capital.gr µιλά για 7,75 εκατ. εισιτήρια το 2025, ενώ το FreeCinema καταγράφει 7.745.424. Οι µικρές αποκλίσεις είναι αναµενόµενες, επειδή άλλες πηγές είναι προσωρινές ευρωπαϊκές εκτιµήσεις και άλλες τοπικές ετήσιες αποτιµήσεις µε διαφορετικά cut-off.

Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι η ελληνική αγορά έχει επιστρέψει πλήρως στην προ πανδηµίας κανονικότητα. Το FreeCinema σηµειώνει ότι τα 7,745 εκατ. εισιτήρια του 2025 υπολείπονται αισθητά των 9,578 εκατ. του 2019, δηλαδή η αγορά παραµένει περίπου 19% χαµηλότερα από τις «καλές χρονιές», πριν από το σοκ του streaming και της πανδηµίας. Με άλλα λόγια, το ελληνικό κοινό δεν εγκατέλειψε τη µεγάλη οθόνη, αλλά την αντιµετωπίζει πλέον περισσότερο ως γεγονός και λιγότερο ως αυτονόητη εβδοµαδιαία συνήθεια.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ελληνική αντοχή του 2025 δεν οφειλόταν µόνο στα χολιγουντιανά franchises. Σύµφωνα µε την αποτίµηση του FreeCinema, οι ελληνικές παραγωγές και συµπαραγωγές ανέβηκαν στα 1.375.801 εισιτήρια από 858.101 το 2024, ενώ σε άλλες πηγές συναντάµε τρεις τίτλους που απέδειξαν ότι η τοπική ιστορία µπορεί να παίξει σε εµπορικό επίπεδο: Tον Καποδίστρια, τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και το Υπάρχω. Οι λίστες αλλάζουν ελαφρά, ανάλογα µε το αν µετράµε ταινίες που κυκλοφόρησαν µέσα στο 2025 ή εισιτήρια που κόπηκαν µέσα στο ηµερολογιακό έτος, όµως η κατεύθυνση είναι σαφής: Tο ελληνικό κοινό ανταποκρίνεται όταν η αίθουσα του προσφέρει εγχώριο πολιτισµικό αποτύπωµα και όχι µόνο imported θέαµα.

Η αισιοδοξία αυτή πέρασε και στο 2026. Η επίσηµη σελίδα box office του ΕΚΚΟΜΕ∆ δείχνει ότι ο Καποδίστριας έφτασε τα 813.526 εισιτήρια µέχρι την εβδοµάδα 2-8 Απριλίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι µια ελληνική παραγωγή µπορεί να εξελιχθεί σε πραγµατικό κινηµατογραφικό event. Την ίδια στιγµή, τα εβδοµαδιαία στοιχεία του Μαΐου 2026 δείχνουν ότι οι µεγάλες mainstream κυκλοφορίες εξακολουθούν να «σηκώνουν» την αγορά: Έως την εβδοµάδα 14-20 Μαΐου, οι τίτλοι The Devil Wears Prada 2, Michael και The Super Mario Galaxy Movie ήταν οι εµπορικοί οδηγοί του ελληνικού box office. Το τοπίο, άρα, δεν είναι «ή τοπικό ή παγκόσµιο», είναι ένας συνδυασµός εγχώριων γεγονότων και διεθνών tentpoles.

Η ευρωπαϊκή αγορά χάνει όγκο αλλά όχι αναγκαστικά αξία

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα του 2025 ήταν σαφώς πιο δύσκολη. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2026 ότι η προσέλευση των θεατών στις αίθουσες στην Ευρώπη έπεσε κατά 5,5%, από 843 εκατ. το 2024 σε 796 εκατ. το 2025, ενώ το 2024 είχε ήδη καταγραφεί πτώση 1,7%. Το 2025 ήταν έτσι το χαµηλότερο επίπεδο εισιτηρίων από το 2022, όταν η Ευρώπη είχε σταµατήσει στα 724 εκατ. εισιτήρια. Την ίδια στιγµή, τα ακαθάριστα έσοδα του box office υποχώρησαν ελάχιστα, στα 6,36 δισ. ευρώ από 6,40 δισ. ευρώ, επειδή η µέση τιµή εισιτηρίου ανέβηκε από 7,6 ευρώ σε περίπου 8,1 ευρώ.

Το ίδιο Παρατηρητήριο εξηγεί και πού χάθηκε ο όγκος. Περίπου τα 2/3 των ευρωπαϊκών χωρών κατέγραψαν πτώση στην προσέλευση, αλλά τρεις αγορές εξηγούν δυσανάλογα µεγάλο µέρος της ευρωπαϊκής απώλειας: Η Γαλλία µε -24 εκατ. εισιτήρια, η Ισπανία µε -8 εκατ. και η Τουρκία µε -5 εκατ. Συνολικά, αυτές οι τρεις χώρες αντιστοιχούσαν στο 72% της συνολικής µείωσης εισόδων της Ευρώπης µεταξύ 2024 και 2025. Παρ’ όλα αυτά, η Γαλλία παρέµεινε η µεγαλύτερη κινηµατογραφική αγορά της ηπείρου µε 156 εκατ. εισιτήρια, ακολουθούµενη από το Ηνωµένο Βασίλειο µε 123 εκατ. και τη Γερµανία µε 91 εκατ.

Το Παρατηρητήριο επισηµαίνει ότι η «βουτιά» δεν προήλθε από µία µόνο αιτία. Αντίθετα, φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε µια σχετικά αδύναµη χρονιά για τις αµερικανικές ταινίες και στην απουσία πανευρωπαϊκών blockbuster που να λειτουργούν σαν κοινός, ηπειρωτικός πολλαπλασιαστής ζήτησης. Κι όµως, το Χόλιγουντ παρέµεινε στο πάνω ράφι των εσόδων: Ανάµεσα στις πιο εµπορικές ταινίες της χρονιάς βρέθηκαν τα Zootopia 2, Avatar: Fire and Ashes, Minecraft, Lilo & Stitch και Mufasa. Παράλληλα, αρκετές εθνικές αγορές σώθηκαν από ισχυρά τοπικά φιλµ, όπως τα Das Kanu des Manitu στη Γερµανία, Černák στη Σλοβακία, Buen Camino στην Ιταλία, Στέλιος στην Ελλάδα και Yan Yana στην Τουρκία.

Το µερίδιο των εθνικών αγορών

Το σηµαντικό για την ευρωπαϊκή πολιτική εικόνα είναι ότι το µερίδιο των εθνικών αγορών συνέχισε να αυξάνεται. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του Φεβρουαρίου, οι µεγαλύτερες εθνικές αγορές ήταν η Τουρκία µε 55%, το Ηνωµένο Βασίλειο µε 41% και η Γαλλία µε 38%, ενώ ακολουθούσαν η ∆ανία µε 37%, η Ιταλία µε 33% και η Φινλανδία µε 30%. Αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιµο µήνυµα για τους επαγγελµατίες των media: Η Ευρώπη δεν έχασε απλώς όγκο, αλλά έγινε και πιο τοπική.

Τον Μάιο του 2026, το ίδιο Παρατηρητήριο, µέσα από το ετήσιο Focus - World Film Market Trends, αναθεώρησε ελαφρά τα συνολικά ευρωπαϊκά νούµερα σε περίπου 795 εκατ. εισιτήρια και 6,50 δισ. ευρώ box office, επιβεβαιώνοντας το ίδιο βασικό αφήγηµα: λιγότερα εισιτήρια, αλλά ανθεκτικότερη αξία χάρη στην τιµή και στα premium formats. Στην ίδια ανασκόπηση, οι ευρωπαϊκές ταινίες κρατήθηκαν στο 31,4% των συνολικών εισιτηρίων, ενώ οι αµερικανικές στο 62%. Στην κορυφή των ευρωπαϊκών charts βρέθηκαν το Minecraft, το Lilo & Stitch, το Zootopia 2 και το Avatar: Fire and Ash, ενώ στις ευρωπαϊκές παραγωγές ξεχώρισαν τα Bridget Jones: Mad About the Boy, Paddington in Peru και Das Kanu des Manitu.

Τι φέρνει σήµερα κόσµο στην αίθουσα

Το πρώτο συµπέρασµα είναι απλό: Ο κόσµος δεν σταµάτησε να πηγαίνει σινεµά· σταµάτησε να πηγαίνει για οτιδήποτε. Στην Ευρώπη του 2025, τα µεγάλα franchises και τα family-friendly brands απορρόφησαν ξανά το µεγαλύτερο µέρος της προσοχής. Στην Ελλάδα, τα εβδοµαδιαία στοιχεία του 2026 από το ΕΚΚΟΜΕ∆ δείχνουν ακριβώς την ίδια λογική: τα µεγάλα brands, οι οικογενειακοί τίτλοι, τα µουσικά biopics και τα sequels εξακολουθούν να ορίζουν το ρυθµό του multiplex.

Το δεύτερο συµπέρασµα είναι ακόµη σηµαντικότερο: Αυτό που λείπει δεν είναι τόσο η διάθεση του κοινού, όσο η συστηµατική προσφορά περιεχοµένου. Η παγκόσµια έρευνα του Global Cinema Federation το 2025 έδειξε ότι το 72% των θεατών θεωρεί ότι µια έξοδος στο σινεµά προσφέρει καλή σχέση αξίας-τιµής, ενώ το 64% δηλώνει ότι δεν έχει κανένα ουσιαστικό εµπόδιο να πάει όταν υπάρχει ταινία που θέλει να δει. Στην επόµενη ετήσια έρευνα του GCF, που δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026, το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι ενθουσιασµένοι µε το φετινό release calendar, ενώ οι κάτω των 25 ετών έδειξαν ακόµη µεγαλύτερη δυναµική: το 78% δηλώνει ότι βλέπει τις ίδιες ή περισσότερες ταινίες στο σινεµά σε σχέση µε έξι µήνες πριν.

Αυτό εξηγεί γιατί το ηµερολόγιο του 2026 αντιµετωπίζεται από την αγορά ως καθοριστικός παράγοντας. Οι επίσηµες σελίδες των studios τοποθετούν το Toy Story 5 στις 19 Ιουνίου 2026, το Moana στις 10 Ιουλίου 2026, το The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν στις 17 Ιουλίου 2026, το Spider-Man: Brand New Day στις 31 Ιουλίου 2026, και το Avengers: Doomsday στις 18 ∆εκεµβρίου 2026. Για την Ελλάδα υπάρχει και πρόσθετη συµβολική υπεραξία: η Enterprise Greece επιβεβαίωσε ότι τα γυρίσµατα του The Odyssey ξεκίνησαν κοντά στην Πύλο, κάτι που δίνει στο project και εθνικό storytelling βάθος. Για exhibitors, distributors και advertisers, η µεγάλη εικόνα είναι ξεκάθαρη: Μια γεµάτη κινηµατογραφική χρονιά δεν φέρνει απλώς περισσότερα εισιτήρια, αλλά πολλαπλά lifestyle moments, γύρω από τα οποία µπορούν να χτιστούν καµπάνιες.

Ο θεατής ζει ταυτόχρονα σε streaming και µεγάλη οθόνη

Το σινεµά του 2026 δεν ανταγωνίζεται το streaming από απέναντι. Συχνά, µοιράζεται τον ίδιο θεατή. Η ΕΛΣΤΑΤ έδειξε στην έρευνα χρήσης ΤΠΕ για το Α΄ τρίµηνο του 2025 ότι το 69,2% των χρηστών διαδικτύου ηλικίας 16-74 ετών πραγµατοποίησαν online αγορά ή παραγγελία για προσωπική χρήση. Από αυτούς, το 61,8% αγόρασε online εισιτήρια για πολιτιστικά ή αθλητικά γεγονότα και αναψυχή - ρητά περιλαµβάνονται κινηµατογράφος, θέατρο και συναυλίες - ενώ το 57,0% αγόρασε ή ανανέωσε συνδροµή σε υπηρεσίες streaming για ταινίες, σειρές ή αθλητικά γεγονότα. Το ίδιο κοινό, δηλαδή, αγοράζει και θεατρική εµπειρία και on-demand συνήθεια.

Η άλλη µεγάλη αλλαγή είναι στην ίδια την παραγωγική αλυσίδα. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για σεναριογράφους και σκηνοθέτες σε ταινίες και TV/SVOD στην Ευρώπη έδειξε ότι η τηλεόραση και οι πλατφόρµες προσφέρουν περισσότερες δουλειές και µεγαλύτερη συνέχεια από το θεατρικό σινεµά. Σχεδόν τα δύο τρίτα των writing jobs την περίοδο 2015-2024 προήλθαν από TV/SVOD fiction, οι συγγραφείς εργάστηκαν κατά µέσο όρο σε 1,5 θεατρικές ταινίες αλλά σε 3,3 έργα ή σεζόν TV/SVOD, ενώ το 43% των σεναριογράφων και το 41% των σκηνοθετών κινηµατογραφικών ταινιών που ήταν ενεργοί το 2015 δεν εµφανίζονται να πιστώνονται σε νέο film/TV project αργότερα. Μόλις το 11% των δηµιουργών κινήθηκε ουσιαστικά και στους δύο κόσµους.

Αυτό συνδέεται άµεσα µε την εµπειρία του κοινού. Η έρευνα του GCF το 2026 κατέγραψε ότι οι ερωτώµενοι βλέπουν κατά µέσο όρο 2,2 λιγότερες ταινίες το χρόνο στο σινεµά, επειδή πια γίνονται διαθέσιµες νωρίτερα στο σπίτι. Άρα, το ζήτηµα δεν είναι απλώς «το streaming πήρε τον κόσµο από την αίθουσα». Το πραγµατικό ζήτηµα είναι ότι το streaming, οι µικρότερες αποκλειστικότητες και η µετατόπιση δηµιουργών προς την TV/SVOD οικονοµία αναδιαµορφώνουν και τη ζήτηση και την προσφορά. Όσο πιο καθαρά η κινηµατογραφική αίθουσα διαφοροποιείται ως exclusive, κοινωνικό και premium γεγονός, τόσο περισσότερο διατηρεί τη σηµασία της.

Πόσα ξοδεύουµε και τι σηµαίνει αυτό για τη θέση του σινεµά

Από την πλευρά της κατανάλωσης, η εικόνα της ΕΛΣΤΑΤ είναι εξαιρετικά χρήσιµη. Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2024 δείχνει ότι η µέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών έφτασε τα 20.694,48 ευρώ, δηλαδή 1.724,54 ευρώ το µήνα. Μέσα σε αυτό το καλάθι, η κατηγορία «Αναψυχή και πολιτισµός» αντιστοιχεί σε 69,44 ευρώ το µήνα ή περίπου 4,0% της µηνιαίας δαπάνης. Σε ετήσια βάση, αυτό µεταφράζεται σε περίπου 833 ευρώ ανά νοικοκυριό. Επιπλέον, η ίδια κατηγορία εµφανίζει άνοδο 11,8% σε σχέση µε τα προσαρµοσµένα στοιχεία της προηγούµενης χρονιάς.

Το κρίσιµο εδώ είναι ότι το σινεµά δεν ανταγωνίζεται µόνο το Netflix ή το Disney+. Ανταγωνίζεται την εστίαση, τις µεταφορές, τη µικρή απόδραση, τη συναυλία, την αγορά εµπειριών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική κινηµατογραφική αγορά δείχνει να παραµένει σχετικά προσιτή: Αν πάρουµε τα προσωρινά στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Ελλάδα και διαιρέσουµε τα 56,0 εκατ. ευρώ gross box office µε τα 7,8 εκατ. εισιτήρια, προκύπτει µια µέση απόδοση περίπου 7,18 ευρώ ανά εισιτήριο, ουσιαστικά σταθερή σε σχέση µε το 2024 και χαµηλότερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο των περίπου 8,1 ευρώ. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι η συγκριτικά καλύτερη ελληνική επίδοση δεν φαίνεται να στηρίχθηκε τόσο σε αυξήσεις τιµών όσο στο ότι βρέθηκαν τίτλοι που άξιζαν την έξοδο.

Γιατί το σινεµά παραµένει ισχυρό διαφηµιστικό όχηµα

Η Kantar, αναλύοντας τις προτιµήσεις των καταναλωτών ανά περιοχή, έχει δείξει ότι στην Ευρώπη το σινεµά συγκαταλέγεται στα πιο ευπρόσδεκτα περιβάλλοντα διαφήµισης και ξεχωρίζει ειδικά ως high-quality, entertaining και µαγνήτης προσοχής µέσο. Στη νεότερη global ανάλυση της ίδιας εταιρείας για το 2025, η δεκτικότητα διαφέρει ανά περιοχή, αλλά το σινεµά συνεχίζει να εµφανίζεται ως ισχυρό περιβάλλον αποδοχής διαφήµισης σε επιλεγµένες αγορές, την ώρα που οι marketers αναζητούν όλο και περισσότερο περιβάλλοντα µε πραγµατική προσοχή και όχι απλή προβολή.

Αυτό συνδέεται µε όσα δείχνουν οι µελέτες προσοχής. Η Ebiquity και η Lumen υποστηρίζουν ότι υπάρχει ισχυρή σχέση ανάµεσα στα προσεκτικά δευτερόλεπτα και το πρόσθετο κέρδος µιας καµπάνιας. Η DCM, σε συνεργασία µε τη Lumen, µέτρησε ότι το 96% των on-screen ad impressions στο σινεµά γίνονται ορατά έστω για κάποιο διάστηµα, ενώ ο µέσος θεατής βλέπει περίπου 24 δευτερόλεπτα από ένα 30άρι spot και 48 δευτερόλεπτα από ένα 60άρι. Στη βάση 54 καµπανιών της DCM, η έκθεση στο cinema συνδέθηκε µε +50% recall, +17% ad awareness, +25% better brand impression και +23% intention to act. Παράλληλα, η NCM στις ΗΠΑ, σε µελέτη µε Dentsu και Lumen, βρήκε ότι οι κινηµατογραφικές διαφηµίσεις είχαν attention scores 4 έως 7 φορές υψηλότερα από την TV, την Connected TV, τα social και το digital, µε 97% των cinema ads να παρακολουθούνται έναντι 38% στην TV και 35% στην Connected TV.

Το πρακτικό συµπέρασµα για media planners και brands είναι ότι το σινεµά δεν πρέπει να αγοράζεται σαν φθηνό, ανταγωνιστικό όχηµα Reach. ∆εν είναι εκεί για να αντικαταστήσει την τηλεοπτική κλίµακα ή το performance video. Είναι εκεί για να προσφέρει συµπυκνωµένη προσοχή, premium context, πολιτισµικό συγχρονισµό µε µεγάλες κυκλοφορίες και ισχυρό brand memory. Στην ελληνική αγορά, όπου οι καταναλωτές αγοράζουν ήδη online εισιτήρια αναψυχής σε πολύ µεγάλο ποσοστό, το σινεµά µπορεί να λειτουργήσει ως η κορυφή ενός funnel που ξεκινά µε impact και συνεχίζει ψηφιακά. ∆εν είναι το µέσο του «να ακουστώ απλώς»· είναι το µέσο του «να µε θυµηθούν».