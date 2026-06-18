Η καμπάνια με κεντρικό μήνυμα: «Απόλαυση από…τότε!» αποτελείται από δυο σποτ

Στον αέρα είναι η νέα καλοκαιρινή καμπάνια για τα αναψυκτικά Κλιάφα που γιορτάζουν τα 100 τους χρόνια. Σε ύφος νοσταλγικό οι ταινίες μας μεταφέρουν στο «τότε», τότε που η απόλαυση ήταν αυθεντική και οι γεύσεις αναλλοίωτες.

Η καμπάνια με κεντρικό μήνυμα: «Απόλαυση από…τότε!» αποτελείται από δυο σποτ και είναι η πρώτη συνεργασία της Solid Havas μετά την ανάθεση του διαφημιστικού λογαριασμού της Κλιάφας, τον περασμένο Μάρτιο. Το δημιουργικό υπογράφει η Solid Havas, την παραγωγή η Stefi Productions, σε σκηνοθεσία της Ελένης Μολφέτας.

Το 1926 η εταιρεία Κλιάφα ξεκίνησε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας την παραγωγή αναψυκτικών, σε μια μικρή μονάδα εμφιάλωσης. Εδώ και 100 χρόνια, η οικογένεια Κλιάφα συνεχίζει να κρατά ζωντανές τις σπιτικές συνταγές της, προσφέροντας αναψυκτικά υψηλής ποιότητας.