Εκ των προτέρων δημοσιοποίηση των διαφημιστικών δαπανών, ετήσιος απολογισμός ανά μέσο και υποβολή των επικοινωνιακών προγραμμάτων στη ΓΓΕΕ βρίσκονται στο επίκεντρο εγγράφου που κοινοποίησε η ΕΔΕΕ.

Τις υποχρεώσεις των δημόσιων φορέων για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον απολογισμό των επικοινωνιακών τους δράσεων υπενθυμίζει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ενόψει της κατάρτισης των προγραμμάτων προβολής για το 2027 και της υποβολής των απολογιστικών στοιχείων για το 2026.

Το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2026, το οποίο προώθησε προς ενημέρωση η ΕΔΕΕ, συγκεντρώνει τις απαιτήσεις του ισχύοντος πλαισίου και αναδεικνύει τις νέες υποχρεώσεις διαφάνειας που εισήγαγε το άρθρο 31 του ν. 5253/2025. Κεντρικό σημείο αποτελεί η δημοσιοποίηση των δαπανών κρατικής διαφήμισης τόσο πριν από την πραγματοποίησή τους όσο και σε ετήσια απολογιστική βάση.

Δημοσιοποίηση δαπανών ανεξαρτήτως ποσού

Σύμφωνα με το έγγραφο, όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα που προτίθενται να πραγματοποιήσουν δαπάνες κρατικής διαφήμισης οφείλουν να τις δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους πριν από την πραγματοποίησή τους, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

Η υποχρέωση αφορά δαπάνες σε έντυπα, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιστοσελίδες και επιγραμμικές πλατφόρμες. Η σχετική ανάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, την περιγραφή του αντικειμένου, τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και το προϋπολογιζόμενο ποσό.

Παράλληλα, οι φορείς υποχρεούνται να δημοσιοποιούν κάθε χρόνο τις δαπάνες κρατικής διαφήμισης του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τόσο στην ιστοσελίδα τους όσο και στην πλατφόρμα e-Pasithea. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται το αντικείμενο των δαπανών, η διαδικασία ανάθεσης, το συνολικό ετήσιο ποσό και η ετήσια δαπάνη ανά πάροχο υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης ή επιγραμμικών πλατφορμών.

Έγκριση για προγράμματα άνω των 30.000 ευρώ

Για τα προγράμματα επικοινωνιακής προβολής του 2027, οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις καλούνται να υποβάλουν προς έγκριση στη ΓΓΕΕ τα προγράμματά τους, εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω του e-Pasithea. Ο φάκελος πρέπει να αποτυπώνει με σαφήνεια τους στόχους, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων, τους διαθέσιμους υλικούς και ανθρώπινους πόρους, τις επικοινωνιακές μεθόδους, τις πιθανές συνεργασίες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Απαιτείται επίσης η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του φορέα.

Η ΓΓΕΕ επισημαίνει ότι, για τα προγράμματα που υπάγονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η έγκρισή της προηγείται της υλοποίησης και της έγκρισης κάθε σχετικής δαπάνης. Προβλέπεται, ακόμη, δυνατότητα αναπροσαρμογής εγκεκριμένου προγράμματος μέσα στο έτος, με νέο ηλεκτρονικό αίτημα, όταν προκύπτουν νέες δραστηριότητες ή έκτακτες ανάγκες προβολής.

Το 30% στα περιφερειακά μέσα και οι κυρώσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υποχρεωτική συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στην κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης.

Στα υποβαλλόμενα προγράμματα πρέπει να προβλέπεται η κατανομή της δαπάνης σε περιφερειακά έντυπα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, με τήρηση του ελάχιστου ποσοστού 30% ανά κατηγορία μέσου, όπως ορίζει το σχετικό πλαίσιο. Το έγγραφο επισημαίνει την προβλεπόμενη εξαίρεση για προγράμματα προβολής υπηρεσιών ή αγαθών αποκλειστικά τοπικού ενδιαφέροντος ή χρηστικότητας συγκεκριμένου δήμου ή περιφέρειας.

Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε η ποσόστωση, ο φορέας οφείλει να διαθέσει το υπολειπόμενο ποσό στην αντίστοιχη κατηγορία περιφερειακού μέσου, κατά την υλοποίηση νέου προγράμματος εντός του επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσοστού.

Απολογισμός του 2026 μέσω e-Pasithea

Οι φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής για το 2026 οφείλουν, μετά την ολοκλήρωσή του, να υποβάλουν στο e-Pasithea αναλυτικές απολογιστικές καταστάσεις και έκθεση απολογισμού.

Για τα προγράμματα που ολοκληρώνονται εντός του 2026, η σχετική προθεσμία είναι η 31η Μαρτίου 2027. Οι καταστάσεις αποτυπώνουν τα ποσά που διατέθηκαν ανά οικονομικό φορέα για διαφημιστικές και συναφείς υπηρεσίες, ενώ η έκθεση περιλαμβάνει εκτίμηση της επίτευξης των στόχων και τεκμηριώνει την τήρηση της συμμετοχής των περιφερειακών μέσων.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τους φορείς των οποίων η συνολική ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερέβη τις 30.000 ευρώ και, συνεπώς, δεν απαιτήθηκε έγκριση προγράμματος. Οι φορείς αυτοί καταχωρούν απευθείας στην πλατφόρμα τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών κρατικής διαφήμισης για το 2026. Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης καλούνται να εγγραφούν, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τέτοιες δαπάνες, ανεξαρτήτως ποσού.

Καταχωρίσεις μόνο σε πιστοποιημένο Τύπο

Το έγγραφο υπενθυμίζει επίσης ότι οι διαφημίσεις και κάθε άλλη πληρωμένη καταχώριση ή προβολή του δημόσιου τομέα και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε μέσα εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα μητρώα της ΓΓΕΕ: το Μητρώο Έντυπου Τύπου (ΜΕΤ) και το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (ΜΗΤ).

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει με ποινή ακυρότητας της σύμβασης ή της εντολής, καθιστώντας την πιστοποίηση των μέσων κρίσιμο στοιχείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων προβολής.