Για τρία προγράμματα επικοινωνιακής προβολής

Τρία προγράμματα επικοινωνιακής προβολής συνολικού ύψους 3,17 εκατ. ευρώ έλαβαν έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με τα μεγαλύτερα κονδύλια να αφορούν το Ελληνικό Κτηματολόγιο και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα αφορά το Ελληνικό Κτηματολόγιο και ανέρχεται σε 1.736.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του φορέα, ενώ η έγκριση βασίζεται σε σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με εγκεκριμένο πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής ύψους 1 εκατ. ευρώ για το «Σχέδιο και τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διετία 2027-2028». Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας και αφορά την επικοινωνιακή υποστήριξη της τουριστικής στρατηγικής της Θεσσαλίας για την επόμενη διετία.

Το τρίτο πρόγραμμα, ύψους 434.000 ευρώ, αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας και ειδικότερα την Παρέμβαση Μείωσης της Κατανάλωσης Αλκοόλ του έργου «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγειονομικής παιδείας, με έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της κατάχρησης του αλκοόλ». Η συγκεκριμένη επικοινωνιακή δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις συνέπειες της κατάχρησης αλκοόλ.

Συνολικά, τα τρία εγκεκριμένα επικοινωνιακά προγράμματα κινητοποιούν κονδύλια 3.170.000 ευρώ, καλύπτοντας τρεις διαφορετικούς άξονες δημόσιας επικοινωνίας: ψηφιακές και κτηματολογικές υπηρεσίες, τουριστική προβολή και δημόσια υγεία.