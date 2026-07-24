«Πράσινο φως» σε 6 προγράμματα επικοινωνιακής προβολής από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Έξι προγράμματα επικοινωνιακής προβολής, συνολικού ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ, ενέκρινε το τελευταίο διάστημα η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι εκείνο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.055.920 ευρώ.Το πρόγραμμα, με τίτλο «Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας και υλοποίηση προγράμματος για την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων και προόδου υλοποίησης των έργων του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας», θα χρηματοδοτηθεί από σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα.

Ακολουθεί το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Ξάνθης για το 2026, ύψους 280.282 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και από πόρους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Aκόμη εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για το 2026, συνολικού ύψους 229.400 ευρώ. Το ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Οργανισμού.

«Πράσινο φως» δόθηκε και για το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Κορινθίων για το 2026, προϋπολογισμού 200.412 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Επίσης, εγκρίθηκε το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Κηφισιάς, συνολικού ύψους 166.988,83 ευρώ. Η χρηματοδότησή του θα προέλθει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Πράσινο Ταμείο, τα προγράμματα «Φιλόδημος Ι» και «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Τέλος, το μικρότερο πρόγραμμα αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τις «Δράσεις δημοσιότητας για την προβολή του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ».