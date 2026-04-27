«Πράσινο φως» από τη ΓΓΕΕ σε 7 προγράμματα

Επτά προγράμματα επικοινωνιακής προβολής, συνολικού ύψους άνω των 4,7 εκατ. ευρώ, ενέκρινε το τελευταίο διάστημα η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι εκείνο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), που αφορά το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής των δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων». Το πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 3.720.000 ευρώ και αποσκοπεί στην ευρεία δημοσιότητα των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ. Υπενθυμίζεται πως όπως έχετε διαβάσει στο Business Today και το advertising.gr το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήδη τρέχει τον σχετικό διαγωνισμό για την «Προβολή και Επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2021-2027».

Eπίσης εγκρίθηκε το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος 2021-2027» για το έτος 2026, συνολικού ύψους 250.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους και το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» για το έτος 2026, ύψους 198.400 ευρώ, στο πλαίσιο του ομώνυμου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2027.

Ακόμη εγκρίθηκαν τα πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), συνολικού ύψους 180.200 ευρώ, του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2026, ύψους 180.000 ευρώ, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για το έτος 2026, συνολικού ύψους 125.000 ευρώ, και του Δήμου Χανίων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 123.556 ευρώ.