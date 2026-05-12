Έξι νέα προγράμματα εγκρίθηκαν από την ΓΓΕΕ

Έξι προγράμματα επικοινωνιακής προβολής, συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, ενέκρινε το τελευταίο διάστημα η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι εκείνο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά τα μέτρα βιοασφάλειας και την πρόληψη της διασποράς της ευλογιάς των αιγοπροβάτων για το έτος 2026. Το πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 1.749.205,17 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του υπουργείου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας», συνολικού ύψους 1.612.000 ευρώ. Στη συνέχεια, εγκρίθηκε το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την πράξη «Προβολή και Επικοινωνία της Σιδηροδρομικής Μεταρρύθμισης» για το έτος 2026, συνολικού ύψους 689.440 ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ακολουθεί το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ύψους 256.900 ευρώ, το οποίο και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και ίδιους πόρους.

Εγκρίθηκε επίσης το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Παύλου Μελά για το έτος 2026, συνολικού ύψους 148.500 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του δήμου και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τέλος, το μικρότερο σε ύψος πρόγραμμα είναι εκείνο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού για το έτος 2026, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 99.200 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου.