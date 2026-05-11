Η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε διαγωνισμό για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη δράσεων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για τη βελτίωση της Δημοσίας Διοίκησης».

Στο πλαίσιο του έργου είναι κρίσιμη η καθιέρωση σαφώς προσδιορισμένων κανόνων για τη σήμανση και την προβολή των δράσεων του έργου, οι οποίοι θα κωδικοποιηθούν σε έναν ειδικό επικοινωνιακό οδηγό, ο οποίος θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες επικοινωνίας, τον προσδιορισμό της επικοινωνιακής ταυτότητάς τους, όπως το λογότυπο και σχετικά πρότυπα για την ορθή εφαρμογή των επικοινωνιακών δράσεων.

Η εκτιμώμενη αξια της σύμβασης είναι 249.000 ευρώ και προσφορές υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 14:00.