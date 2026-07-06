Σε παραγωγή TopCut Modiano

Τι κοινό έχει μια ταμειακή απόδειξη, ένα social video και ένα McDonald’s Meal; Σου λένε «Παπαπαπαπαπα-Πάρ’ το». Αυτή είναι η νέα καμπάνια του Akylas Meal που δημιούργησε η Leo ATH για τα McDonald’s.

Μια στιγμή από ένα video στα social όπου μια απόδειξη απ’ τα Μακ έγινε αυτόγραφο απ’ τον Ακύλα, δημιουργήθηκε meal, και μια ολόκληρη καμπάνια με τηλεοπτικά σποτ σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Ρέντη και παραγωγή TopCut Modiano.

Όσο ακόμα «φούσκωνε» το hype, το social moment του Ακύλα με την creator που του ζήτησε αυτόγραφο, εξελίχθηκε σε μια full-funnel επικοινωνία που απλώθηκε σε όλα τα touchpoints του brand.

Creators έδωσαν τη δική τους εκδοχή στην παραγγελία του Ακύλα, ραδιοφωνικά σποτ με custom “badabababa” από τον Ακύλα, αλλά και πολλοί διαφορετικοί «Ακύλες» σε κάθε εστιατόριο κράτησαν το conversation ζωντανό και έφεραν ακόμη περισσότερο κόσμο στα Μακ, ενώ τα TVC στα So.Me. συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες likes και αμέτρητα comments.

Η Leo ATH και τα Μακ παίρνουν double cheese-πατάτες-nuggets-αναψυκτικό και τα συνδυάζουν με brand truths και ποποποποπο-ποπ κουλτούρα, βάζοντας το κοινό να κάνει double tap μέχρι να πέσει η μπαταρία.