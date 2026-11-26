Από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, οι γιορτινές αγορές στα καταστήματα της Lidl Ελλάς αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Μέσα από τον μεγάλο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό της εφαρμογής Lidl Plus, 100 τυχεροί θα κερδίσουν κουπόνια Lidl Plus συνολικής αξίας 1.000€ ο καθένας, για να συνεχίσουν τις αγαπημένες τους απολαύσεις και να γεμίζουν το καλάθι τους χωρίς έγνοιες και τη νέα χρονιά.
Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό:
- Επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα Lidl από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 31
Δεκεμβρίου και κάντε αγορές αξίας 30€ και άνω για να λάβετε μια συμμετοχή.
- Σκανάρετε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο
- Στείλτε τις συμμετοχές σας μέσα από την εφαρμογή Lidl Plus
Με κεντρικό μήνυμα «Καλύτερα Χριστούγεννα με τα 1.000!», η Lidl Ελλάς στέκεται για ακόμα μία φορά έμπρακτα δίπλα στους καταναλωτές, επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη τους και προσφέροντας ουσιαστική στήριξη για τις γιορτές αλλά και το ξεκίνημα του νέου έτους.