Από σήμερα, 26 Νοεμβρίου, έως και τις 31 Δεκεμβρίου, οι καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές αξίας 30€ και άνω στα καταστήματα Lidl και σκανάρουν την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο συμμετέχουν στην κλήρωση για 100 δωροεπιταγές των 1.000 ευρώ.

Μεγάλο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό επιβράβευσης μέσω της εφαρμογής Lidl Plus διοργανώνει η Lidl Ελλάς από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας σε 100 τυχερούς καταναλωτές κουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ στον καθένα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Lidl Ελλάς αναφέρονται τα εξής:

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που θέλουμε τα φώτα πιο λαμπερά, τα γιορτινά τραπέζια πιο πλούσια και κάθε στιγμή να τη ζούμε στο έπακρο. Είναι η στιγμή που λέμε «ναι» σε όλα όσα αγαπάμε, μοιραζόμαστε αληθινές χαρές και προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στους ανθρώπους μας. Φέτος, η Lidl Ελλάς μας προσκαλεί να γιορτάσουμε τη μαγεία των ημερών «με τα χίλια» – κυριολεκτικά!

Από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, οι γιορτινές αγορές στα καταστήματα της Lidl Ελλάς αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Μέσα από τον μεγάλο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό της εφαρμογής Lidl Plus, 100 τυχεροί θα κερδίσουν κουπόνια Lidl Plus συνολικής αξίας 1.000€ ο καθένας, για να συνεχίσουν τις αγαπημένες τους απολαύσεις και να γεμίζουν το καλάθι τους χωρίς έγνοιες και τη νέα χρονιά.

Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό:

Επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα Lidl από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 31

Δεκεμβρίου και κάντε αγορές αξίας 30€ και άνω για να λάβετε μια συμμετοχή.

Σκανάρετε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο

Στείλτε τις συμμετοχές σας μέσα από την εφαρμογή Lidl Plus

Με κεντρικό μήνυμα «Καλύτερα Χριστούγεννα με τα 1.000!», η Lidl Ελλάς στέκεται για ακόμα μία φορά έμπρακτα δίπλα στους καταναλωτές, επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη τους και προσφέροντας ουσιαστική στήριξη για τις γιορτές αλλά και το ξεκίνημα του νέου έτους.