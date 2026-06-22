Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, η jetdrops ανέλαβε το λανσάρισμα του YOUniverse μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του kick-off event, ενώ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πρωτοβουλία μέσω της στρατηγικής και επικοινωνιακής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους.

Με στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα βιωσιμότητας, η Lidl Ελλάς δημιούργησε το YOUniverse, μια νέα εσωτερική κοινότητα που φέρνει κοντά ανθρώπους με κοινό όραμα τη θετική αλλαγή. Το kick-off event σχεδιάστηκε ως η πρώτη επίσημη συνάντηση της κοινότητας και η παρουσίαση των πρώτων YOU Ambassadors, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές βιωσιμότητας μέσα στον οργανισμό.



Η jetdrops ανέλαβε τον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της εμπειρίας, από την ανάπτυξη του concept έως την παραγωγή και τον συντονισμό της εκδήλωσης.



Η εμπειρία σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή, τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση των εργαζομένων γύρω από τη βιωσιμότητα. Μέσα από σημεία ενεργοποίησης όπως το YOU Wall, το Ambassador Recognition Moment και μια σειρά άλλων διαδραστικών activations, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νέα κοινότητα και να γίνουν μέρος της από την πρώτη ημέρα.



Από την πρώτη ιδέα έως και την τελική υλοποίηση, το project έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη του YOUniverse, δημιουργώντας το πρώτο σημείο σύνδεσης της κοινότητας μέσα από μια εμπειρία συμμετοχής και αλληλεπίδρασης.